Jukka Anias pohtii kolumnissaan ulkoministerin oikeutta omaan aborttikantaan



Tehdäänpä yksi asia selväksi. Ei ole kenellekään edes auttavasti suomalaista politiikkaa seuranneelle uutinen, että ulkoministeri Timo Soini kuuluu katoliseen kirkkoon.

Katolisen kirkon kanta raskauden keskeytykseen on myös yleisesti tiedossa. Paavin viime kädessä tulkitsema oppi ei hyväksy aborttia. Jostain syystä mediassa usein silkkihanskaisen käsittelyn saava ortodoksinen kirkko on vähintään yhtä konservatiivinen kuin katolinen. Aborttikantakin on sama.

Suomen evankelis-luterilaisen kirkon kanta on enemmän sinne ja tänne, toisaalta ja toisaalta... Mielellään ei abortteja, mutta toisaalta joissakin tilanteissa...

Timo Soini ei ole kätkenyt kynttilää vakkansa alle. Istuva ulkoministeri on kommentoinut yleensä sivulauseettomassa ”Plokissaan” myös muiden maiden aborttilinjauksia.

On itsestäänselvää, että kansalainen Soinilla voi ja saa olla ehdoton kanta aborttiin. Kaukana itsestäänselvyydestä sen sijaan on tasavallan ulkoministerin kommentointi samasta asiasta.

Itse asiassakin on muitakin värejä kuin musta ja valkoinen. Jos 15-vuotias tyttö joutuu joukkoraiskauksen uhriksi, hänenkö todellakin pitää synnyttää rikoksen seurauksena mahdollisesti syntymässä oleva lapsi?

Esimerkki on sekä äärimmäinen että iljettävä, mutta mahdollinen. Jos vastaus on, että elämä alkaa hedelmöittymishetkellä ja kaikki elämä on pyhää, teinille ja/tai hänen vanhemmilleen ei jää vaihtoehtoja.

Kansalainen Soini voi olla tätä mieltä. Hänen pitää kuitenkin ymmärtää, että kaikkien linja ei ole sama. Vaikkapa sellaisen kuriositeetin kuin Suomen tasavallan ulkopolitiikan.

Elämän pyhyys käsitteenä on kaunis ja kannatettava. Samalla hirmuisen vaativa.

Jos elämää pidetään pyhänä ja elämän alku sijoitetaan hedelmöittymishetkeen, eikö siitä kaiken logiikan perusteella pitäisi seurata ehdoton ja täydellinen pasifismi?

Millä ihmeen perusteella luodin ampuminen sodassa vihollisen silmien väliin kunnioittaa elämän pyhyyttä? Me ihmiset olemme taitavia keksimään tekosyitä käyttäytymisellemme, mutta tappaminen ei selittelemällä muuksi muutu. Tappaminen on tappamista. Elämän väkivaltaista päättämistä.

Armeijan käyneenä olin periaatteessa siihen nuorena miehenä valmis. Ymmärrän ja hyväksyn sen edelleenkin, jos omia tontteja (=maata) on puolustettava.

Kristillisen etiikan sovittaminen tähän on sitten vaikeampi juttu.

Kirjoittaja on Keskipohjanmaan toimittaja.