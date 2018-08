Göteborgissa poltettiin alkuviikosta lähes sata autoa – kuutta epäillään tuhopoltosta tai osallisuudesta väkivaltaiseen mellakkaan

Frölundan torilla Göteborgissa usea auto tuhoutui täysin tuhopoltoissa. ADAM IHSE

Anu Kerttula

Poliisi kertoi keskiviikkoiltana, että kaikkiaan kuutta ihmistä epäillään Göteborgin autopoltoista, kertoo ruotsalainen SVT-televisiokanava.

Ruotsin toiseksi suurimmassa kaupungissa Göteborgissa ja sen lähikunnissa sytytettiin palamaan yhteensä noin 90 autoa alkuviikosta.

Autoista 80 paloi Länsi-Ruotsissa ja 10 Tukholman seudulla sekä Uppsalassa. Tuhopolttoihin osallistui kymmeniä naamioituneita henkilöitä.

Ruotsin poliisi on ottanut kiinni kaikkiaan viisi epäiltyä tapauksen osalta. Yksi epäillyistä oli etsintäkuulutettu ja hänet vangittiin Turkin rajalla keskiviikkona. SVT:n mukaan epäilty lähetetään Ruotsiin.

Epäilemme tällä hetkellä kuutta ihmistä osallisuudesta Göteborgin paloihin, sanoi alueen apulaispoliisijohtaja Robert Karlsson SVT Uutisille.

Aiemmin on kerrottu, että osa tuhopolttoihin osallistuneita on niin nuoria, että heitä ei voi asettaa rikosoikeudelliseen vastuuseen.

Göteborgin Frölundan länsiosista kiinniotetut ja Turkin rajalla kiinni jäänyt ovat poliisin mukaan "parikymppisiä" ja heitä epäillään tuhopoltosta.

Osa epäillystä vapautettu

Kolme muuta polttoihin osallistumisesta epäiltyä otettiin kiinni maanantaina Göteborgin itäosissa sijaitsevissa Hjällbossa ja Bergsjönissä. Poliisi ei keskiviikkoiltana maininnut heidän ikäänsä.

Bergsjönissä pidätettyä kahta epäillään väkivaltaisen mellakan valmistelua ja Hjällbossa pidätettyä avunannosta väkivaltaiseen mellakkaan. Epäillyt vapautettiin tiistaina illalla kuulustelujen jälkeen.

Heitä epäillään edelleen ja kohdellaan syyttöminä kunnes heidät on tuomittu. Tunnemme epäillyistä suurimman osan. Heillä on pitkä rikoshistoria. Tämän lisäksi on kaksi ihmistä, jotka ovat meille jokseenkin tuntemattomia, Karlsson kertoo.

Poliisi tiedotti tiistaina päivällä, että sen tietojen mukaan autojen tuhopolttoja koordinoitiin sosiaalisessa mediassa. Sosiaalisessa mediassa on viime päivinä spekuloitu, onko jokin tietty organisaatio tai ryhmä monien polttojen takana. Poliisi hylkää väitteet.

Poliisin viestintäpäällikkö Malin Sanhlströmin mukaan tiedossa ei ole, että polttojen takana olisi jokin tietty taho.