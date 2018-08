Päätyikö sinun verkkokommenttisi lauluun tai runokirjaan? Vauva.fi-foorumin keskusteluista syntyy hulvatonta taidetta

3 Kalevauva-duon eli Kimmo Nummisen ja Aapo Niinisen uusin aluevaltaus on Kalevalan perinnettä jatkava runokirja Kalevauvala. Laulukeikkojen oheen on nyt tiedossa lausuntakeikkoja. MEERI UTTI MEERI UTTI Elias Lönnrot kiersi keruumatkoillaan savupirtistä toiseen. Kalevauva-kaksikko eläytyi esikuvansa elämään Kansallismuseossa. Previous Next

Simopekka Virkkula

Lasikaapissa pönöttävä Elias Lönnrotin patsas pysäyttää miesten askeleet.

Hei, tuossahan on tilaa vielä meidänkin patsaille, Kimmo Numminen hihkaisee, ja Aapo Niininen on oitis samaa mieltä.

Suomen kansallismuseon ylväät salit ovat juuri oikea paikka tavata Kalevauva.fi-duon jäsenet.

Nettiajan hilpeät lönnrotit pöyhivät tietotekniikan kelmeässä kajossa syntyvää kansanperinnettä ja jalostavat siitä suuria joukkoja innoittavaa taidetta.

Kaksikon lauluteksteillä on yksi lähde ylitse muiden: Vauva.fi-foorumin vuolaat ja värikkäät keskustelut. Parisuhdehuolet, seksijutut ja arjen kummat kokemukset.

Laulujen nimet on poimittu suoraan keskusteluketjujen otsikoista: Pitääkö synnytyksessä todella olla alapää paljaana tai Mies syö lapsen vanukkaat!! Tai Kuorsaava kissa. Ei tätä kestä.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen

Kaksi vuotta sitten nopeana välähdyksenä syntynyt idea on paisunut hämmentäviin mittoihin. Kalevauva.fi:lle on kertynyt mainetta, arvonimiä ja palkintoja.

Alussa oli akustinen duo Kaustisen kansanmusiikkijuhlien pikkuisella lavalla. Kaksi miestä sekä laulu, banjo ja kitara.

Kun yleisön villinnyt keikka julkaistiin netissä, syttyi suosio, jota seurasi tapausten vyöry: huolella tehty levy, joukko yhä kunnianhimoisempia videoita sekä esiintymisputki klubeilla, seminaareissa, bileristeilyillä, harjakaisissa, festivaaleilla ja tv-gaaloissa.

Vuoden kansanmusiikkilevy -palkinto ja Vuoden vantaalainen -titteli todistavat, että yhden kesän Kaustis-projektista on kasvamassa kansallinen huumori-instituutio.

Ja meno vain kiihtyy.

Vuorossa ovat suurkonsertit Vantaan viihdeorkesterin kera ja näinä päivinä ilmestyvä runoteos, Kalevauvala, kansanrunoutta keskustelupalstoilta.

Kirja on kuvitettu Kalevalan tyyliin, ja kustantaja Atena ilmoittaa, että kyseessä on "nykyajan todellinen kansalliseepos".

Hulluttelua kuorsauskisoissa

Menestys näkyy. Nummisesta ja Niinisestä huokuu tyytyväisyys. Kuuma kesä on kulunut kiertueella, jolle sanaleikkejä viljelevä kaksikko keksi Fingerpori-henkisen nimen: Tour Etteenpäin!.

On ollut Pori Jazzia, Rääkkylän kihausta, Haapavesi folkia, Keitele jazzia. Isoja ja pieniä kekkereitä pitkin maata.

Tunnelma kuulemma vain paranee. Yleisö osaa yhä useamman laulun ulkoa ja hoilaa mukana täysin palkein.

Välillä touhu yltyy revyyhenkiseksi. Kaksikon hittikappaleet innoittavat jengin hullutteluun: on koettu vanukkaansyöntikilpailuja ja kuorsauskisoja.

Mistä sitten syntyy hittikappale? Tarvitaanko pohjaksi nettikeskustelu, joka liittyy seksiin ja on kyllin härski?

Nummisen ja Niinisen mielestä menestykselle ei ole kaavaa, mutta absurdius ja samaistuttavuus ovat eduksi.

Parhaissa keskusteluissa on tasoja ja sävyjä, hilpeyden ohella kipeyttä, koskettavuutta ja ajankuvaa.

Kaksikko on löytänyt Vauva.fi-palstalta helmiä, joiden tunnelma on kuin suoraan J.Karjalaisen tai Leevi and the Leavingsin tuotannosta.

Vaikkapa näin: "No se perinteinen klisee: pappi sanoi aamen/ lapset tehty ja minä rakensin perheelle talon/ nyt ei enää tarvita seksiä/ ainakaan vaimon mielestä."

Tällaisiin fiiliksiin moni samaistuu.

Runouden uusinta uutta

Kalevauvala-kirjasisältää Kalevauva.fi:n biisitekstejä mutta myös paljon muuta.

Numminen ja Niininen ovat työstäneet keskustelupalstojen materiaalista ehtaa kollaasirunoutta.

Lopputulos muistuttaa lajityyppiä, josta maailmalla käytetään termiä flarf poetry. Runoja tehdään syöttämällä sanoja hakukoneisiin tai siteeraamalla verkkopäiväkirjoja.

Kalevauvala edustaa siis runouden uusinta uutta. Samalla se tahtoo esittäytyä Lönnrotin eepoksen perillisenä.

Numminen ja Niininen ottivat ajatuksen sen verran vakavasti, että uppoutuivat esikuvaansa huolella.

Tekikö Kalevala vaikutuksen?

Kyllä teki. Bongattiin paljon yhtäläisyyksiä nykypäivän juttuihin. Netin foorumeilla on menossa ihan samanlainen suohonlaulamismeininki kuin Kalevalassa muinoin.

Miehet kertovat, että Vauva.fi:ssä pohditaan kaiken muun ohella kansalliseepoksemme syvintä olemusta.

Joku kirjoitti, että Kalevala on just hyvä kirja. Väkivaltaa ja sexyä löytyy. Ja tottahan se on. Siellä on ne samat perusasiat, jotka kiehtovat nykyajan viihteessä.

Vaikka kaikki muuttuu, lopulta mikään ei muutu.

Vauva.fi:n keskusteluissa esiintyy termi jännämies, kilttien mutta tylsien miesten vastakohta. Meidän mielestä Lemminkäinen oli oman aikansa jännämies, vaarallinen tyyppi, joka kuitenkin hurmasi neidot siellä Saarella.

Ja se Saarihan oli selvä Temptation Island!

Kalevalan häätouhuissakin on paljon tuttuja juttuja.

Paitsi että olut piti silloin keksiä ja luoda itse. Nyt sen voi hakea tuolta Virosta.

Huuhaa-humanistien Jyväskylä

Kalevauva.fi-ilmiö on edennyt jatkuvaa myötämäkeä. Ja kasvanut uusiin, yllättäviin suuntiin.

Yhtenä esimerkkinä ovat kaupunkilaulut ja -videot. Ensimmäisinä ovat syntyneet kokonaistaideteokset Jyväskylästä ja Vantaasta. Ne näyttävät millaista olisi, jos stereotypiat kaupungeista muuttuisivat todeksi.

Hillittömillä videoilla esiintyy paikkakuntien kovia nimiä, Jyväskylässä Semmarit ja Vantaalla Sami Hurmerinta.

Lisää kaupunkiteoksia on tulossa tuota pikaa.

Nummiselle ja Niiniselle satelee nyt tarjouksia myös tilaustöistä. Miehet valitsevat ne, joissa on eniten itua. Ympäristöministeriölle ja Kaupan liitolle kaksikko teki biisin, jolla houkutellaan kansaa luopumaan muovikasseista.

Koska tehdään musikaali?

Kansallismuseo-kierros huipentuu kuvaussessioon Akseli Gallen-KallelanKalevala-freskojen katveessa.

On sopivan ylevä hetki pohtia, miten Kalevauvan saaga jatkuu.

Areenakonsertteja? Musikaaleja? Koko illan elokuva?

Miehet visioivat keikan kansainväliselle avaruusasemalle, mutta palauttavat jutut kohta maan pinnalle.

Kalevauva.fi juhlii kaksivuotista taivaltaan syksyn mittaan suureellisesti Vantaan Viihdeorkesteri Ensemblen kanssa.

Touhun absurdius kohoaa uusiin potensseihin. Nettikeskusteluun huolettomasti heitetyt lauseet painetaan runokirjaan ja esitetään 25-henkisen orkesterin voimin Tikkurilan torilla.

Numminen ja Niininen kehuvat kapellimestari Risto Kupiaisen tekemiä orkesterisovituksia. Niissä on musikaalihenkeä, Disney-sävyjä sekä vanhojen euroviisujen soundia.

Niin että terveisiä vaan kaikille Suomen teatterityypeille. Tästä olisi helppo jatkaa kohti Kalevauva-musikaalia. Osa työstä on jo tehty. Sopii ottaa yhteyttä.

Kalevauvala. Kansanrunoutta keskustelupalstoilta -kirja (Atena) ilmestyy 22.8.

Kalevauva.fi:n videotuotanto löytyy YouTubesta. Duon keikkavuosi huipentuu Vantaan Viihdeorkesteri Ensemblen kanssa 2-vuotisjuhlakonserttiin Vantaan Martinus-salissa 6.11.