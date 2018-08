Toimittajamme kävi sairaalassa, jonne Genovan siltaturma uhreja on tuotu – ruumiita tunnistetaan, omaisille kriisiterapiaa

Genovalaiseen San Martinon sairaalaan on tuotu kaikki turmassa loukkaantuneet ja kuolleet ihmiset. Napolilainen äiti matkusti kuusi tuntia tunnistamaan lomamatkalle lähteneen poikansa ruumista.

4 San Martinon sairaala täyttyi siltaturman uhreista. Sairaalaan kuljetettiin kaikki tapaturmassa loukkaantuneet ja kuolleet. TONI REPO San Martinon sairaalan edustalla on väkeä: poliisi pitää toimittajat ulkona sairaalasta ja läheisille annetaan kriisiapua. TONI REPO Toimittaja Maija Salmi ja kuvaaja Toni Repo raportoivat Genovassa tiistaina sattuneesta siltaturmasta. Jari Toivonen Sairaalan ruumishuoneelle on tuotu turman uhreja. TONI REPO Previous Next

Maija Salmi

San Martinon sairaalan edustalle on levitetty kylttejä, joissa kerrotaan mahdollisuudesta kriisiterapiaan. Italian tiistaisessa siltaturmassa on kuollut ainakin 39 ihmistä. Heidän joukossaan on kolme lasta. Mediatietojen mukaan turmassa loukkaantui ainakin 16 ihmistä.

Lännen Median tietojen mukaan sillan raunioissa on vielä loukussa yksi henkilö.

Genovan suurimmassa sairaalassa hoidetaan kaikkia siltaturmassa loukkaantuneita. Sinne on tuotu myös turmassa kuolleiden ruumiit.

Keskiviikkona illalla sairaalan ruumishuoneelle tuotiin harmaalla pakettiautolla turman viimeisin uhri. Ruumishuoneen avoimesta ovesta näkyvät menehtyneiden arkut.

Sairaalan pihalla lohdutetaan omaisia, joita varten on tarjolla kriisiterapiaa joka päivä aamukahdeksasta iltakahdeksaan.

Toimittajilla ei sairaalaan ole asiaa, siitä pitävät huolen paikalla partioivat poliisit.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen

Tämä on ollut rankkaa meille kaikille. Emme voi päästää teitä haastattelemaan, sanoo yksi heistä englanniksi.

Sairaalan ulkopuolella istuu nainen, joka odottaa napolilaista serkkuaan saapuvaksi Genovaan.

Hänen poikansa oli menossa ystäviensä kanssa Nizzaan lomalle. He kaikki kuolivat sillan romahdettua, nainen kertoo italialaiselle yhteystoimittajallemme.

Hän ei halua esiintyä nimellään eikä suostu valokuviin. Menetys on suuri isku koko suvulle.

He olivat vain päivää aiemmin päättäneet lähteä Napolista ajamaan kohti Nizzaa, nainen kertoo.

Nyt pojan äiti joutuu tekemään saman matkan tunnistaakseen poikansa ruumiin.

Paikalla on myös ranskalainen toimittaja, joka odottaa sinnikkäästi haastattelua turmassa menehtyneiden ranskalaisten omaisilta.

Heitä ei kuitenkaan sairaalan edustalla näy. Genovan 39:sta turmauhrista neljä oli ranskalaisia, yksi chileläinen ja kaksi albanialaista. Tämänhetkisten tietojen mukaan muut olivat italialaisia.

Turma koskettaa koko maata.