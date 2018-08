Handmaid's Talen todellisuus on kuin kodeissa, joissa on perheväkivaltaa



2 Offred (Elisabeth Moss) elää Handmaid's Tale -sarjassa Gileadissa, jossa oikeudet ovat valtaapitävillä miehillä. Yle Kuvapalvelu Offred (Elisabeth Moss) elää Handmaid's Tale -sarjassa Gileadissa, jossa oikeudet ovat valtaapitävillä miehillä. Yle Kuvapalvelu Previous Next

Tiina Vuorimäki

Ylen neuvottelut Handmaid's Talen toisen kauden esityksoikeudesta olivat torstaina yhä kesken.

Jos sopimus syntyy toinen kausi alkaa huhtikuussa 2019, sanoo Johanna Salmela Yleltä.

Suosion lisäksi Handmaid's Talen on myös ahdistanut osaa katsojista.

Jos televisio-ohjelma ahdistaa, kriisipsykologi Soili Poijula antaa yksinkertaisen neuvon: keskustele siitä.

Aikuinen voi myös aina valita, katsooko ohjelmaa, Poijula sanoo.

Poijula on itsekin seurannut sarjaa. Hän sanoo, että elämässä ahdistusta aiheuttavat peruselementit ovat mukana Handmaid's Talessa. Yksi niistä on se, ettei tilanteesta pääse pois. Ahdistusta aiheuttavat sarjassa ja muuallakin muun maussa, ettei kehenkään voi luottaa, on hengenvaarassa koko ajan, eikä ole mitään valtaa omiin asioihin.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen

Psyykkinen todellisuus sarjassa on samanlainen kuin parisuhde- ja perheväkivaltaa kokevilla todellisessa elämässä, Poijula sanoo.

Raiskaus, raskaus ja vauva -tematiikka on myös tuskainen.

Lähes kaikkia naisia ja empaattisia miehiä ahdistaa suunnattomasti ajatus, ettei saa pitää omaa lastaan, Poijula sanoo.

Vaikka lapsi olisi saanut alkunsa raiskauksessa, ristiriitaisista tunteista huolimatta, äiti yleensä kiintyy vauvaan.

Yksi iso kärsimystä tuova asia sarjassa on se, että ihmiset joutuvat tekemään julmuuksia toisille ihmisille, vertaisilleen. He joutuvat kivittämään ja surmaamaan toisia.

Handmaid's Talen seuraamista helpottaa, että sankari Offred (Elisabeth Moss) on älykäs ja rohkea nainen. Mielessään hän tietää, että hänen lapsensa elää. Offred yrittää vaikuttaa asioihin.

Jos näkee, että on vaihtoehto, ei alistu apatiaan, Poijula sanoo.