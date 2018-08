Toimittajamme Genovassa: Toivo ihmisten löytämisestä Morandi-sillan raunioista alkaa hiipua, lisäromahdusten uhka hidastaa raivaustöitä

14 Mirko Direnzo on saapunut Milanosta Genovaan paikallisen poliisin avuksi. Direnzon kertoo, että kuumuus tekee työstä haastavaa turmapaikan läheisyydessä. Jari Toivonen Paolo Vinohriadske oli yksi useista, joka oli saapunut katsomaan romahduksen aiheuttamia tuhoja. Vinohriadske on paikallinen, mutta ei nähnyt sillan sortumista. TONI REPO Sillan läheisyydessä liikkui paljon pelastusajoneuvoja. Lähelle eli pystytetty myös ensiapupiste. TONI REPO Italian pääministeri Giuseppe Conte julisti Genovaan keskiviikkona vuoden kestävän poikkeustilan Morandin siltaromahduksen takia. TONI REPO Thelma Biggi ja Roberto Devincenti ovat osa romahduksen jälkeen perustettua pelastusryhmää. He lohduttivat toisiaan työn lomassa. TONI REPO Jari Toivonen Onnettomuuspaikalle kerääntyi keskiviikkona uteliasta ja järkyttynyttä yleisöä. TONI REPO Mirko Direnzo on saapunut Milanosta Genovaan paikallisen poliisin avuksi. Direnzon kertoo, että kuumuus tekee työstä haastavaa turmapaikan läheisyydessä. Jari Toivonen Paolo Vinohriadske oli yksi useista, joka oli saapunut katsomaan romahduksen aiheuttamia tuhoja. Vinohriadske on paikallinen, mutta ei nähnyt sillan sortumista. TONI REPO Sillan läheisyydessä liikkui paljon pelastusajoneuvoja. Lähelle eli pystytetty myös ensiapupiste. TONI REPO Italian pääministeri Giuseppe Conte julisti Genovaan keskiviikkona vuoden kestävän poikkeustilan Morandin siltaromahduksen takia. TONI REPO Thelma Biggi ja Roberto Devincenti ovat osa romahduksen jälkeen perustettua pelastusryhmää. He lohduttivat toisiaan työn lomassa. TONI REPO Jari Toivonen Onnettomuuspaikalle kerääntyi keskiviikkona uteliasta ja järkyttynyttä yleisöä. TONI REPO Previous Next

Genova

Maija Salmi

Olin viemässä vaimoani yllätysmatkalle, kun huomasimme, että edessä olevasta autosta heittäytyi ulos matkustaja. Samalla auto katosi näkyvistä, kertaa Italian Genovassa asuva Luca Buffa, 29, tiistain tapahtumia.

Myöhemmin toisestakin autosta juoksi ulos ihminen ja käski ihmisiä ajamaan äkkiä pois sillalta. Pariskunta totteli, vaikka he eivät tienneet mitä oli tapahtunut huonon näkyvyyden vuoksi.

Buffan ja hänen vaimonsa pelasti todennäköisesti onnekas sattuma.

Ajoimme hitaasti ajavien vasenta kaistaa, koska vaimoni etsi samaan aikaan musiikkia.

Pariskunta tajusi sillan romahtaneen vasta, kun he olivat ajaneet pois sillalta.

Kuulimme kovaa jyrinää, mutta ajattelimme, että se johtui ukkosesta ja salamaniskusta tai mahdollisesta räjähdyksestä.

Totuus valkeni vasta, kun pelastushenkilökuntaa alkoi tulla paikalle.

Lohduton näky

Keskiviikkona, päivä sillan romahtamisen jälkeen, näky onnettomuuspaikalla on lohduton.

Sinne päästäkseen täytyy ensin ajaa pitkin kapeita ja mutkaisia serpentiiniteitä. Jylhiä maisemia koristavat sortumisvaarasta varoittavat liikennemerkit.

Romahtanut silta on pysäyttävä näky. Se on käytännössä katkennut keskeltä, ja sen alapuolella on valtava kasa romahtanutta siltamateriaalia.

Sillan toisessa päädyssä, vain muutamia metrejä ennen romahduskohtaa seisoo kuorma-auto.

Hieman taaempana näkyy rekka.

Niiden kuljettajat ovat pelastuneet täpärästi.

Pelastustyöt vaihtuvat kriisiapuun

Pelastustyöntekijät ovat työskennelleet tuntikausia kaivaakseen raunioista eloonjääneitä ja onnettomuuden uhreja.

Olemme työskennelleet 26 tuntia putkeen, kertoo Punaisen ristin pelastustoiminnan johtava koordinaattori Federica Bonelli.

Raunioista ei Bonellin mukaan enää uskota löytyvän ihmisiä.

Onnettomuudessa henkensä menetti ainakin 39 ihmistä. Loukkaantuneita on 16. Lisäksi 500 sillan lähistöllä asuvaa ihmistä on evakuoitu.

Punaisen ristin erikoisyksikkö etsi palokunnan ja koirien kanssa ihmisiä raunioista keskiviikkoaamuun asti. Nyt painopiste on toisaalla.

Annamme kriisiterapiaa loukkaantuneiden ja kuolleiden omaisille. Vielä aamulla täällä oli toiveikkaita perheenjäseniä, jotka odottivat omaistensa löytyvän elossa, Bonelli sanoo.

Punaisen ristin työntekijät pitävät huolta myös helteen uuvuttamista ihmisistä.

Päivä turman jälkeen lämpötila on noussut lähes 40 asteeseen ja aurinko paistaa pilvettömältä taivaalta.

Yksi onnettomuuden silminnäkijä pyörtyy, kun kansainvälinen media haastattelee häntä.

Paikalla on myös uteliaita kaupunkilaisia, jotka seisovat sillan lähistöllä sijaitsevan Ikean pihassa ja katsovat romahtaneen sillan raunioita.

"Onnettomuus oli odotettavissa"

Liikenteeseen ja rakentamiseen erikoistuneen Genovan yliopiston professori Enrico Musson mukaan sillan romahtamiselle ei ole ainoastaan yhtä syytä.

Vuonna 1967 rakennettu Morandi-silta oli peruskorjattu vuonna 2016, mutta se vaati jatkuvia huoltotöitä.

Silta on liian vanha kestämään nykyistä liikennemäärää. Silta on ollut huollossa käytännössä viimeiset 24 vuotta, Musso sanoo.

Julkisuudessa on kritisoitu Italian laiminlyövän jatkuvasti siltojen kunnossapitoa.

Ranskan televisio kertoo, että Italiassa on tapahtunut viimeisten 15 vuoden aikana enemmän siltaonnettomuuksia kuin muualla EU:ssa yhteensä.

Nyt tapahtunut onnettomuus oli Musson mukaan odotettavissa.

Samalla tekniikalla on rakennettu maailmassa kolme siltaa. Kaksi niistä on romahtanut, Musso toteaa.

Genovaan julistettiin keskiviikkona vuoden kestävä poikkeustila siltaonnettomuuden takia, kertoi uutistoimisto Reuters.

Asiasta päätti Italian pääministeri Giuseppe Conte.

Conte matkusti onnettomuuden jälkeen Genovaan. Hän lupasi hallituksen kohdistavan hätärahaston varoja onnettomuuden jälkitöihin..