Jukka Talvi Kalajoen Lämpö Oy:n toimitusjohtajaksi



Pia Räihälä

Kalajoen Lämpö Oy:n uudeksi toimitusjohtajaksi on valittu Jukka Talvi, joka on työskennellyt viimeiset 16 vuotta Oulun kaupunkikonsernissa.

Talvella on ylempi korkeakoulututkinto korjaus- ja täydennysrakentamisen saralta sekä erikoistumisopinnot ympäristö- ja yhdyskuntatekniikasta sekä liikennetekniikasta ja logistiikasta. Talvi siirtyy toimitusjohtajan tehtävään Oulun Energian yksikön päällikön roolista, jossa hän on viime vuodet kehittänyt uutta liiketoimintaa älyliikenteen parissa. Varsinaisen työnsä ohella hän on toiminut sähköverkkoyhtiön hallituksessa.

– Kalajoki on erittäin tuttu paikka vapaa-ajan vieton osalta. Vanhemmillani oli pitkään loma-asunto Hiekkasärkillä ja olen usein miettinyt, että Kalajoki voisi olla hieno paikka työskennellä ja asua, kertoo Talvi.

– Kehittyvään ja hyvin hoidettuun kaupunkiin on perheemme helppo muuttaa. Haluan käyttää oman työpanokseni yhteisen hyvän edistämiseen ja siihen kaupunkikonserni luo hyvät edellytykset, yhdeksän kuukauden ikäisen Joel-pojan isä jatkaa.

Kalajoen Lämpö Oy:n hallituksen puheenjohtajan Jarmo Ainalin mukaan hakuprosessi oli kattava ja tehtävä herätti laajaa kiinnostusta energia-alan osaajien keskuudessa.

– Jukka Talven osalta ratkaiseviksi tekijöiksi nousivat hänen aiempi kokemuksensa kehittämistehtävissä sekä niissä saavutetut tulokset, Ainali toteaa.