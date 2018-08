Taskuliina tekee miehestä helposti lähestyttävän – Tapakouluttaja ei valitsisi Niinistölle kaikkein räyhäkkäimpiä värejä

Kansanedustaja Jani Toivola kuuluu taskuliinapuolueeseen. Myös esimerkiksi ex-puolustusministeri Carl Haglund tunnetaan taskuliinojen ystävänä. Ossi Ahola/Arkisto

Ilona Koskimäki

Tällä viikolla julkaistu Sauli Niinistö – Mäntyniemen herra -kirja toi esiin harvinaista tietoa presidentin tyylimieltymyksistä.

Näyttävät taskuliinat eivät vaikuta olevan hänen suosiossaan. Kirjan mukaan Niinistö oli ohimennen kommentoinut SDP:n puheenjohtaja Antti Rinteelle sitä, että hänellä ei ollut taskuliinaa rintapielessä ja sanonut, että "minäkään en tuollaista laittaisi ikinä".

Mitä tapakouluttaja, kamarineuvos Kaarina Suonperä ajattelee Niinistön asenteesta taskuliinoihin?

Se on hänen mielipiteensä ja sille on annettava arvo. Itse en näe moittimista herrasmiehessä, jolla on taskuliina.

Suonperä on tervehtinyt ilolla tyylisuuntausta, että miehet voivat olla välillä myös ilman solmiota ja käyttää pelkkää taskuliinaa. Hän toivoisi, että miehet käyttäisivät enemmän värikkäitä ja kepeämpiä taskuliinoja.

Liinan ei välttämättä tarvitse olla valkoinen ja kolmikulmainen, kuten Paasikiven ja Kekkosen aikana. Ellei sitten olla tilaisuudessa, jonka pukukoodi on frakki.

Taskuliinan ja kravatin on nähty myös kertovan erilaisista elämänasenteista. Taskuliinaa käyttävä on tyylitietoinen keikari, kravatti taas on realistisen järkimiehen valinta. Onko näin?

Voi hyvinkin olla, mutta en näe pahaa siinä, että kun kohta olemme syksyn pimeydessä, värejä tulisi elämään enemmän.

Liina voi murtaa jään

Yksi syy käyttää taskuliinaa on se, että se tekee ihmisestä helposti lähestyttävän. Vaikka olisi menossa juttelemaan totisesta asiasta, jään voi murtaa kommentoimalla tyylikästä liinavalintaa.

Suonperä kehuu mielellään miestä, jonka taskuliina sopii hänen silmiensä väriin.

Värikkään tai kesätuulessa heilahtelevan taskuliinan viesti on hyvin positiivinen, ainakin näin naisen vinkkelistä!

Me kehumme ylipäätään miesten pukeutumista valitettavan vähän. Jospa tämä taskuliina olisi sellainen yleisavain, että voisimme huomioida myös miesten tekevän pukeutumisessaan valintoja.

Nykyisin taskuliina ja solmio voivat olla myös eri värisiä, kunhan ne sointuvat yhteen.

Millaisia neuvoja Kaarina Suonperä antaisi Niinistölle, jos hän päättäisi poiketa tiukasta linjastaan ja antaa taskuliinalle mahdollisuuden?

Hän on herrasmiespukeutuja. Ei hänellä ole muuttumisen tarvetta, mutta jos ajattelisin hänelle taskuliinaa, en varmaankaan valitsisi hänelle kaikkien räyhäkkäimpiä värejä.

Iloitsen joka kerta, kun hänellä on sinivalkoinen solmio. Siinä on sympaattista isänmaallisuutta. Kenties samoja värejä voisi löytyä taskuliinastakin. Mutta jokainen toimii omien mieltymystensä mukaan.

Ei mikään nenäliina

Kokemattoman käyttäjän kannattaa tiedostaa, että taskuliina on nimenomaan taskuliina, eikä esimerkiksi nenäliina. Sillä ei todellakaan pyyhitä hikeä otsalta.

Joku voisi kysyä, mitä virkaa liinalla sitten on. Suonperällä on vastaus valmiina:

Kysyisin jokaiselta mieheltä, jonka takissa on rintatasku, että mitä te siellä sitten kannatte? Kotiavaimia? Kelloa? Vai kampaa?

Hän on kyllä pohtinut rintataskun olemusta.

Se on sydämen puolella. Ovatko rintataskussa ne tunteet, joista ei uskalleta puhua mitään?