Ylivieskan liikuntajohtaja jää virkavapaalle



Riihimäen liikuntapäälliköksi siirtyvä Kati Hämäläinen-Myllymäki on toiminut Ylivieskan liikuntajohtajana reilun vuoden. Arkistokuva Juhani Rintakumpu

Hanna Perkkiö

Ylivieskan liikuntajohtaja Kati Hämäläinen-Myllymäki on jäänyt työstään virkavapaalle ensi vuoden maaliskuun loppuun saakka. Hämäläinen-Myllymäki on aloittanut työt Riihimäen kaupungin liikuntapäällikkönä puolen vuoden koeajalla.

– Hain Riihimäelle, koska suurempana kaupunkina siellä on hurjasti enemmän tekemisen meininkiä. Lisäksi asiaan vaikutti todella paljon se, että perheeni asuu Pirkanmaalla, Hämäläinen-Myllymäki kommentoi päätöksensä syitä.

Hämäläinen-Myllymäki on toiminut Ylivieskan liikuntajohtajana vuoden 2017 keväästä saakka. Hän on tehnyt aktiivisesti töitä muun muassa kaupungin liikuntapaikkojen ja uusien toimintamuotojen kehittämiseksi.

Ylivieskan sivistysjohtaja Kai Perttu kertoo, että virkavapaan ajan vs. liikuntajohtajana toimii Ylivieskan Liikuntakeskuksen toimistopäällikkö Leena Koskela.

– Henkilöstöjärjestelyjä tehdään niin, että elokuun loppupuolella liikuntatoimiston henkilöstöä vahvistetaan sisäisellä siirrolla. Henkilöstömäärään tämä poissaolo ei siten tule vaikuttamaan, Perttu kertoo.

Pertun mukaan liikuntajohtajan virkavapaalla ei ole suurta vaikutusta Ylivieskan liikuntapaikkojen kehittämiseen jatkossa.

– Ne hankkeet joita on nyt suunniteltu toteutetaan, konkreettisena esimerkkinä yleisurheilukentän peruskorjaus. Toiveena on, että tämä tilanne jää väliaikaiseksi. En usko että tällä poissaololla sinällään on dramaattisia vaikutuksia, ja hankkeita on suunniteltu ja lähdössä jalalle.

(Juttua muokattu 15.36: kuva lisätty)