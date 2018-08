Himangan Virpirantaan ei poikkeamislupaa pysyvään asumiseen



Pia Räihälä

Kalajoen kaupunginhallitus ei myöntänyt poikkeamislupaa Himangan Virpirannan asemakaava-alueella sijaitsevan loma-asunnon muuttamiseksi pysyvän asumisen rakennukseksi. Hakijat kertoivat asuvansa rakennuksessa pysyvästi, mutta maistraatti ei hyväksy osoitetta vakituiseksi osoitteeksi, mikä vaikeuttaa virallisia asiointeja.

Kaavoituspäällikön mukaan poikkeaminen ei olisi aiheuttanut maankäyttö- ja rakennuslaissa mainittuja kielteisiä vaikutuksia, ja kaupunginjohtajan pohjaesityksenä oli poikkeamisen myöntäminen. Hanna Halmeenpää esitti kuitenkin luvan epäämistä. Hänen mukaansa Kalajoen kaupungissa on muodostunut yleistyvä toimintatapa myöntää poikkeamislupia perusteilla, jotka eivät läheskään aina ole maankäyttö- ja rakennuslain mukaisia. Kahden Kuntaliiton lakimiehen kannanoton mukaan hakijan on aina esitettävä poikkeamiselle syy, joka on puhtaasti maankäyttöön kytkeytyvä.

Vesa Hihnala ja Jukka Rahja kannattivat Halmeenpään esitystä, ja äänestyksessä hänen kannalleen tulivat myös Mauno Rahkola ja Jenni Ekoluoma. Halmeenpään esitys tuli hyväksytyksi äänin 5–4, kun kaupunginjohtajan esitystä kannattivat Mari Niemelä, Hanna Saari, Mikko Lauri ja Sirkka Alho.

Halmeenpää esitti samoilla perusteilla poikkeamisluvan hylkäämistä myös Rahjassa, missä hakija haluaa muuttaa loma-asuntonsa käyttötarkoituksen pysyväksi asunnoksi alueella, jolla ei ole voimassa olevaa asemakaavaa. Halmeenpää olisi halunnut, että alueen maankäyttöä selvitetään kaavatarkastelun kautta. Tässä äänestyksessä kaupunginjohtajan esitys kuitenkin voitti äänin 4–5, ja poikkeaminen myönnettiin.