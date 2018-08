Aktiivimalli toimii Pohjanmaalla – täällä on vähiten leikattuja etuuksia



Outi Airola

Kelan tiedote on Pohjanmaan rannikkokuntien kannalta hätkähdyttävä: täällä aktiivimalli toimii parhaiten koko maassa. Kun valtakunnan tasolla aktiivimallin vuoksi peräti 150 000 henkilön työttömyysetuus pieneni, Pohjanmaalla näitä leikkauksia oli kaikkein vähiten.

– Tämä on kyllä yllättävä ilmiö, ero läntisen Suomen ja itäisen Suomen välillä on todella suuri, sanoo tilastoasiantuntija Heidi Kemppinen Kelasta.

Hän löytää asiaan muutamia selityksiä.

– Pohjanmaalla on parempi työllisyys kuin muualla Suomessa, joten aktivoituminen on helpompaa. Kun työttömiä on vähemmän, ei ole normi olla työtön, joten ihmiset myös hakeutuvat töihin tai aktiivitoimiin helpommin, arvioi Kemppinen.

Hän näkee, että paljon parjattu aktiivimalli on toiminut siten, kun hallitus toivoi.

– Suuressa kuvassa on menty haluttuun suuntaan, mitä on helpottanut noususuhdanne. Etuuksien saajien määrä on laskussa, nyt on helpompaa työllistyä kuin laskusuhdanteen aikana, joten tässä tilanteessa aktiivimalli toimii paremmin.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen

Silti 150 000 ihmisen etuutta on karsittu?

– Onhan se suuri määrä, eli suhteellisen iso osa etuuksien saajista on nyt saanut pienempää etuutta.

Pohjanmaan TE-toimiston alueella tilanne ymmärretään nimenomaan paremman työllisyyden näkökulmasta.

– Nyt on töitä tarjolla ja paikoin on työvoimapula, joten ihmisten on helpompi aktivoitua, sanoo palvelujohtaja Juha Nummela.

Hän tosin tietää, että alueella ihmiset ovata aktiivisia jo lähtökohtaisesti.

– Paljon on tullut puheluja ja kyselyjä siitä, miten voisi aktivoitua. Ja onhan meillä mahdollisuuksia siihen tällä alueella, sanoo Nummela.

Hänen mukaansa erityisesti ansiosidonnaista saavat työttömät ovata aktivoituneet. Myös valtakunnallisesti heidän osuutensa alennetuista etuuksista on pienempi.

– Sehän on selvää, kun leikkaus on prosentuaalinen. Peruspäivärahan kohdalla leikkaus ei ole niin suuri, sanoo Nummela.

Voisiko Pohjanmaan suurempi aktiivisuus johtua myös siitä, että TE-toimistossa on enemmän väkeä työttömiä kohden, kun työllisyystilanne on parempi ja työttömiä vähemmän?

– En usko, meilläkin on vähennetty väkeä. Uskon että tämä tilanne juontaa juurensa siitä, että meillä on pieni työttömyysaste ja ihmisillä on ylipäätään aktiivinen ote elämään. Se heijastuu myös työttömiin työnhakijoihin yhtä lailla, uskoo Nummela.