Kalajoen luottamushenkilöt saavat jatkossa halutessaan kokousmateriaalit paperisina



Pia Räihälä

Kalajoen kaupungin luottamushenkilöt saavat vastaisuudessa kokousmateriaalit sähköisen version lisäksi paperisina ja tarvittaessa myös postitse, jos niin haluavat. Kaupunginhallitus päätti asiasta vastoin kaupunginjohtajan esitystä äänin 8–0.

Vihreitten valtuustoryhmä teki toukokuussa asiasta valtuustoaloitteen, jonka allekirjoitti 20 valtuutettua.

Kaupunginjohtaja Jukka Puoskari esitti kaupunginhallitukselle sähköisen ja paperittoman kokouskäytännön jatkamista, koska se on ollut hallinnon tehostamistoimepide. Paperittomaan kokouskäytäntöön on siirrytty Kalajoella 1.6.2017 lähtien, ja luottamushenkilöille on jaettu kannettavat tietokoneet sekä tunnukset pilvipalveluun, jossa kokousmateriaalit julkaistaan.

Hanna Halmeenpää esitti valtuustoaloitteen hyväksymistä Sirkka Alhon ja Jukka Rahjan kannattamana, ja äänestyksessä muutkin kaupunginhallituksen jäsenet päätyivät tälle kannalle.