Italialaisia maanteiden ja tunnelien kunto hirvittää – Genovassa 50-vuotiaan moottoritiesillan rakenteet pettivät pahoin

Milano

Maija Salmi

Genovalaisen moottoritiesillan romahtaminen ei yllätä italialaisia. Moni maanteillä ajava on pitkään ollut huolissaan vuoristoisen Pohjois-Italian pitkien siltojen ja tunnelien kunnosta.

Minä olen italialainen, siksi en valitettavasti yllättynyt, kertoo milanolaisen hotellin vastaanotossa työskentelevä Samuel, kun kysyn häneltä sillan romahtamisesta.

Ainakin 35 ihmistä on kuollut sillan romahduksessa. Koska romahdushetkellä sillalla oli jopa 30 autoa, uhrien määrän pelätään paljastuvan vielä suuremmaksi.

Siltojen rakenteet pitäisi tarkastaa vähintään 40 vuoden välein, mutta tämä silta oli yli 50 vuotta vanha, eikä sitä ikinä tarkistettu. Maksamme paljon veroja, mutta mihin ne menevät, mies kysyy monen italialaisen tapaan.

Sillan romahtaminen ja hankalat pelastustyöt täyttävät yhä italialaisten tv-kanavien uutislähetykset nyt keskiviikkoaamuna. Samuelin lisäksi myös lentokentällä työskentelevä lentoyhtiö AirItalian työntekijä uskoo, että tämänkaltaisia uutisia tulee lisää.

Valitettavasti Italiassa muutos on mahdollinen ainoastaan silloin, kun jotain kauheaa tapahtuu.

Työntekijä kertoo opastaneensa minun lisäkseni kymmeniä muita toimittajia.

Te tulette tänne kirjoittamaan tragediasta. Teidän pitäisi kirjoittaa Italian järjestelmän traagisuudesta. Nämä onnettomuudet tulevat toistumaan, hän sanoo.

Sillan kunnon täytyi olla tiedossa

Italian sisäministeri Matteo Salvini sanoi turman jälkeen, että syylliset tullaan asettamaan vastuuseen.

Monen italialaisen mielestä syy vaikuttaa kuitenkin olevan juuri leveäperäisessä hallinnossa. Tuntuu käsittämättömältä, että 1960-luvulla rakennetun sillan huono kunto ei olisi ollut tiedossa.

Genovan yliopiston dosentti Antonio Brencich oli jo vuonna 2016 varoittanut, että silta on "katastrofi", kirjoittaa espanjalainen laatulehti El Pais.

Miksi sitä ei tarkistettu kunnolla ennen vilkkainta lomakautta ja liikennevirtaa, kysyvät italialaiset nyt, kun tragedia on keskeyttänyt heidän elokuiset lomapuuhansa. Genovan seudulle ja RIvieran rantakyliin on tällä hetkellä yksi valtareitti vähemmän, kun Autostrada A10 on Ponte Morandin kohdalta poikki, ja sadan metrin matkalta siltarakenteita on romahtanut sen ali kulkevan valtaväylän päälle.

Betonin ja raudan viidakosta yritetään nostaa mahdollisia viimeisiä eloonjääneitä. Työ on tuskallisen hidasta, eikä lopullista kuolonuhrien määrää vieläkään tiedä kukaan.