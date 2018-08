Lautakunta hyväksyi yksimielisesti yhden alakoulun mallin Pyhäjärvellä



Arja Kangas

Pyhäjärven kaupungin sivistyslautakunta esittää yksimielisesti kaupunginhallitukselle ja -valtuustolle, että kaupungissa siirryttäisiin yhden alakoulun malliin ensi syksystä lähtien. Käytännössä se tarkoittaa sitä, että Emolahden, Rannankylän ja Ruotasen koulut lakkautettaisiin 1.8.2019 alkaen ja koulut yhdistettäisiin Ikosen kouluun. Suunnitelman mukaan luokat 0-4 toimisivat nykyisen Ikosen koulun tiloissa ja 5.-6. -luokkalaisille järjestettäisiin opetusta Keskuskoululla kirjaston nykyisissä tiloissa.

Samalla esitetään, että kaupunki ryhtyy rakentamaan kirjastolle uudet tilat mahdollisimman nopeasti ja samaan yhteyteen rakennettaisiin monitoimitilat kulttuurin ja liikunnan tarpeisiin. Kirjastolle väliaikainen toimitila löytyy entisistä ammattikoulun tiloista ennen uusien tilojen valmistumista.

Kaupunginhallitus ja -valtuusto käsittelee asiaa alustavien arvioiden mukaan lokakuussa.

Yhden alakoulun malli on ollut myös lähtökohtana, kun kaupungin taloustoimikunta on laatinut Pyhäjärven kaupungin talouden tasapainottamisohjelman vuosille 2019-2021. Tasapainottamisohjelma on hyväksytty valtuuston kokouksessa kesäkuussa. Ohjelman tavoitteen mukaan yhden alakoulun malli tuottaisi vuodesta 2020 lähtien noin 640 000 euron vuotuiset käyttötalousäästöt kaupungin talouteen. Laskelmat on tehty siten, että tyhjäksi jäävät kiinteistöt eivät jää käyttötalouden rasitteeksi.

Edellisen sivistyslautakunnan kokouksen jälkeen on valmistunut myöskin vaaditut kiinteistöjen kuntotutkimukset kustannusarvioineen Emolahden, Rannankylän ja Ruotasen koulujen osalta. Tutkimusten mukaan Emolahden koululla vaadittaisiin noin 313 000 euron, Rannankylän koululla noin 258 000 euron ja Ruotasen koululla noin 483 000 euron peruskorjaukset koulujen saattamiseksi turvallisiksi ja taloudellisiksi rakennuksiksi. Nykyisten kirjastotilojen muuttaminen koulukäyttöön ja samalla tehtävä opettajien huoneen ja kanslioiden peruskorjaus Keskuskoulullla tulee maksamaan arvioiden mukaan noin miljoona euroa.