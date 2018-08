Lukijan mielipide: Kuka kansanedustajista käyttää eniten rahaa taksikyyteihin?



Hallituksen taksiuudistuskaan ei ihan putkeen mennyt. No mikäpä tällä keskustajohtoisella kokoomuslaisia oppeja noudattavalla hallituksella olisi putkeen mennyt. Siitä huolimatta kaikkien eduskuntapuolueiden edustajilla ovat taksien ovet käyneet tiuhaan tahtiin entiseen malliin.

Tämän vuoden kesä-heinäkuussa Taksi Helsingin laskuttamissa taksiajeluissa kultaa sai sinistymisen kokenut Vesa-Matti Saarakkala. Hän on taksin penkkiä kuluttanut rapian kolmen tuhannen euron edestä. Keskustalainen Marisanna Jarva jäi muutaman satasen päähän sijoittuen hopealle. Pronssia irtosi alle kahden tuhannen euron ajeluilla vihreiden Jani Toivolalle. Toivolan vanavedessä pronssista kilvoittelivat demariosaston Jutta Urpilainen ja Maarit Feldt-Ranta. Aina ei pääse palkintopallille, vaikka hekin varmasti parhaansa yrittivät.

Demarinaisten jälkeen pistesijoilta löytyy sinisten Simon Elo, joka voitti muutamalla eurolla entisen puoluetoverinsa perussuomalaisten Tom Packaleen. Toki Packalen vei juhannusajelut ihan suvereenisti vinguttaen taksikorttia kymmenen kertaa pelkästään juhannuksena.

Kahdenkymmenen parhaan joukkoon eli tonnin ylittäjiin vaihtelevilla summilla on päässyt keskustasta esimerkiksi Antti Kaikkonen, Tapani Tölli ja Katri Kulmuni. Kokoomuksen puolelta Ilkka Kanerva, Jaana Pelkonen ja Susanna Koski sekä sinisten Kimmo Kivelä. Entinen työmies ilman sosialismia voisi sutkauttaa, että kuinka me kehtaamme ja kyllähän me kehtaamme.

Äänestäjille on kyllä kehitelty erilaisia omavastuuosuuksia moniin eri asioihin. Kansanedustajilla itsellään ei ole minkäänlaisia omavastuita, saati vastuuta yleensäkään. Kansanedustuslaitos elelee ihan omaa elämäänsä täysin vieraantuneena ihmisten arjesta. Uudet tulokkaatkin näyttävät oppivan nopeasti talon tavoille. Neljän vuoden välein puhutaan mukavia käsi sydämellä silmät myötätuntoa kiiltäen ja siinä ne tärkeimmät sitten olikin. On niin härskiä touhua, että saa nähdä huvittaako keväällä äänestää.

Ari Saukko

TERVOLA