Pietarsaaren Jaro antoi potkut päävalmentaja Tomi Kärkkäiselle – Nicklas Käcko valmentaa loppukauden



Tomi Kärkkäinen ehti olla Ykkösessä pelaavan Pietarsaaren Jaron päävalmentajana vajaan vuoden ajan. Pentti Höri

Juha Savela

Jalkapallon Ykkösessä pelaavan FF Jaron seurajohto on päättänyt vapauttaa Tomi Kärkkäisen päävalmentajan tehtävistä. Kärkkäinen nimettiin viime marraskuussa pietarsaarelaisseuran päävalmentajaksi.

Joukkueen uudeksi päävalmentajaksi on nimetty Nicklas Käcko, 45, loppukauden kattavalla sopimuksella. Muut edustusjoukkueen taustahenkilöt jatkavat tehtävissään

Niklas Käcko on viimeksi työskennellyt Pietarsaaren Jalkapalloseutu-projektissa, jossa hän toimi aluekehityspäällikkönä. Hän on myös valmentanut FF Jaron B-junioreita yhteensä yhdeksän kauden ajan. Käcko on suorittanut Uefa A-valmentajakoulutuksen.

Jaro on tällä hetkellä sarjassa seitsemäntenä. Joukkueen seuraava peli on ensi perjantaina Valkeakoskella Hakaa vastaan.

Jaro järjestää iltapäivällä kello 15 tiedotustilaisuuden, jossa valmentajanvaihtoa käsitellään tarkemmin.