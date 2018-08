Best Glass ostaa lasiyrityksen Ruotsista



Nivalalainen Best Glass on investoinut kasvuun voimakaasti viime vuosina. Lasinleikkaaja Timo Tienvieri työssään. Anne Mattila

Seppo Kangas

Nivalalainen Best Glass Oy ostaa Ruotsin Burträskissä sijaitsevan Systemglas AB:n liiketoiminnan. Kauppa kasvattaa Best Glassin vuotuisen liikevaihdon jo lähes 25 miljoonaan euroon ja vahvistaa Best Glassin asemaa Pohjois-Ruotsin ja Pohjois-Norjan lasimarkkinoilla.

– Kauppa tukee Best Glassin strategiaa ja ostettavalla liiketoiminnalla on vahva synergia Best Glassin toiminnan kanssa. Jatkossa Best Glass kykenee tarjoamaan yhä laajemman valikoiman rakennuslasituotteita asiakkailleen. Ostettava liiketoiminta siirtyy Best Glass Sweden AB:hen, toimitusjohtaja Teemu Ohtamaa kertoo.

Systemglasin koko henkilökunta siirtyy Best Glass Sweden AB:n palvelukseen osaksi samaa kokonaisuutta Piteåssa sijaitsevan myyntikonttorin kanssa. Henkilökuntaa Burträskissä tullaan lisäämään, koska kapasiteettia tarvitaan lisää. Toimitusjohtaja Ohtamaan mukaan ostettava tuotanto ja tuotantolaitteet ovat hyvässä kunnossa, ja hän näkee siinä suuren kasvupotentiaalin.

– Systemglasilta ostettava tehdas täydentää hyvin Nivalassa toimivaa tehdasta. Tehtaat keskittyvät erityyppisiin tuotteisiin ja asiakkuuksiin. Jatkossa meidän on helpompi myydä Suomessa tuotettuja tuotteita Ruotsiin ja päin vastoin. Tästä tulee erinomainen kokonaisuus ja uskon, että uutinen on erittäin mieluinen asiakkaille sekä Ruotsissa että Suomessa, Ohtamaa toteaa.