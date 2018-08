Auto törmäsi ajoesteisiin parlamenttitalon edustalla Lontoossa – useita loukkaantunut



Törmäys tapahtui kuvassa näkyvän parlamenttitalon edustalla. Arkistokuva. ANDY RAIN

Daniel Wallenius

Useita ihmisiä on loukkaantunut Lontoossa, kun auto törmäsi Lontoon parlamenttitalon eteen pystytettyihin ajoesteisiin varhain aamulla paikallista aikaa.

Poliisi on ottanut kiinni auton kuljettajan. Poliisin mukaan vielä ei ole varma, onko törmäyksessä kyse terrorismista vai onnettomuudesta.

Myöskään loukkaantuneiden määrästä ei ole vielä tarkempia tietoja.

Poliisi kertoi Twitter-tilillään, että se tiedottaa tapahtumasta enemmän, kun lisätietoja on saatavilla.

Tapahtumasta levisi myös videoita sosiaaliseen mediaan. Niissä näkyy käsirautoihin laitettu mies, jota raskaasti aseistautunut poliisi vie pois tapahtumapaikalta.

Westminsterin metroasema on suljettu. Myös parlamentti on eristetty. Koska parlamentti on kesätauolla, tapaus ei vaikuta kansanedustajien työhön.