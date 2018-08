Elokuvakerhon toiminta jatkuu Kokkolassa pitkän tauon jälkeen



Kokkolan Cinema - elokuvakerhon toiminta jatkuu Kokkolassa pitkän tauon jälkeen kun Keski-Pohjanmaan kesäyliopisto, Kokkolan Bio Rex ja joukko elokuvaharrastajia herättelee henkiin pitkään tauolla ollutta elokuvakerhotoimintaa alueella.

– Eräässä palaverissa oli elokuvaharrastajia ja he kertoivat, että olisi hienoa, jos Kokkolassa olisi foorumi, jossa voisi keskustella elokuvista ja näin laajentaa elokuvatuntemustaan. Tällainen toiminta, jossa on opetuksellinen elementti, sopii hyvin toimintaamme. Lisäksi jo elokuvakerho Outolemmen aikaan kesäyliopisto oli mukana toiminnassa. Tästä on hyvä aloittaa tai voisi myös sanoa - jatkaa, sanoo Keski-Pohjanmaan kesäyliopiston rehtori Kaija Kähäri-Wiik.

Elokuvakerho Outolempi lopetti toimintansa reilut kymmenen vuotta sitten. Kerho ehti viettää kaksikymmenvuotisjuhlia.

Uusi elokuvakerho kantaa nimeä Kokkolan Cinema ja sen on tarkoitus esittää elokuvia valtavirran ulkopuolelta. Liikkeelle lähdetään kokeiluluontoisesti, kolmella näytöksellä tulevan syksyn aikana. Jos kiinnostusta on, jatkuu toiminta ensi vuonna.

– Tällainen toiminta on Kokkolaan oikein tervetullutta ja toivon, että se löytää oman yleisönsä ja porukan, jota kiinnostaa laatuelokuva. Jos muualla niin miksei meilläkin? Viime aikoina on ihan perusnäytöksissä esitetty oikein laadukasta elokuvaa ja viime vuonna oli paljon puhetta siitä, miten suomalaisen elokuvan laatu on noussut viime vuosina. Elokuvakerhotoiminta tarjoaa nyt loistavan mahdollisuuden meille lisätä ohjelmistoon sellaisia yksittäisiä pienempiä kiinnostavia elokuvanäytöksiä, jotka eivät muuten meidän kokoisessa kaupungissa ja leffateatterissa mahtuisi ohjelmistoon, sanoo Bio Rexin teatteripäällikkö Otto Löytynoja.

Ensimmäinen näytös on luvassa 5. syyskuuta Kokkolan Bio Rexissä. Silloin elokuvateatterissa nähdään Loving vincent.

Elokuva kertoo Vincent van Goghin elämästä, kuolemasta ja taiteesta antamalla äänen miehen yli 800 kirjeelle ja herättämällä hänen maalaustensa hahmot eloon. Yli 65 000 öljyvärimaalauksesta koostuva, maailman ensimmäinen kokonaan käsinmaalattu täyspitkä elokuva on 150 taiteilijan taidonnäyte.

Loving Vincent toimii samalla myös Kokkolan Kinojuhlien (14.-16.9.) ennakkonäytöksenä. Ensimmäisen näytöksen avaa kokkolalaislähtöinen elokuvaohjaaja Juho Kuosmanen. Elokuvan jälkeen voi jäädä keskustelemaan elokuvasta. Jälkipyykin vetää Keskipohjanmaan elokuvakriitikko Hannu Björkbacka.

3. lokakuuta elokuvakerhon näytöksenä nähdään Francis Leen palkittu esikoisohjaus God's own country. 7. marraskuuta vuorossa on Venäläisen Andrei Zvjagintsevin (Leviathan, Isän paluu) Rakkautta vailla.