Riikka Sipilä toivoo kolumnissa aikuisten skarppaavan liikenteessä koulujen alkaessa



Nousi se aurinko vain tänäkin aamuna ja vihdoin myös Kokkolassa käynnistyy vähintään kuukauden mittainen sydäntä kylmäävä ajanjakso, kun pienet koululaiset lähtevät joukolla liikenteeseen maailmaa valloittamaan.

Nuorimmat koululaiset vasta opettelevat liikkumaan itsenäisesti. Ekaluokkalaiselle liikenne on vain yksi jännittävien uusien asioiden joukossa. Pienellä lapsella on paljon muutakin ajateltavaa, seurattavaa, opeteltavaa ja tutkittavaa.

Vaikka lapsen kanssa olisi harjoiteltu teiden ylittämistä ja suojatiellä liikkumista, keskittyminen herpaantuu helposti. Alle kymmenvuotiaan on usein hankalaa tehdä liikenteessä itselleen ja muille tiellä liikkujille turvallisia päätöksiä. Auton äänen suuntaa ja lähestymisnopeutta voi olla vaikea arvioida vielä paljon vanhempanakin.

Kokemus karttuu iän myötä, ja siksi päävastuu lasten koulumatkojen turvallisuudesta on aina aikuisilla. Vahvemman velvollisuus varoa korostuu etenkin autolla liikuttaessa. Meidän aikuisten pitää hiljentää vauhtia erityisesti koulujen läheisyydessä ja suojatien havaitessamme.

Liikennesääntöjä noudattavat aikuiset ja selkeät liikennejärjestelyt ovat edellytys koulutien turvallisuudelle. Auton kuljettajan velvoitteet esimerkiksi suojatien kohdalla ovat yksiselitteiset: kuljettajan on annettava tietä kävelijälle, joka on suojatiellä tai astumassa sille.

Liikennesääntöihin perustuva yhteispeli näkyy tai on näkymättä juuri suojateillä. Hidastamalla vauhtia hyvissä ajoin ennen suojatietä kuljettaja kertoo kävelijälle, että tämä on huomattu ja suojatietä voi lähteä turvallisesti ylittämään. Suojatietä ylittävän paras turva on puolestaan katsekontakti autoilijan kanssa.

Liikenneturva haastaa tänä vuonna aikuiset muuttamaan liikennekäyttäytymistään teemalla "Näe ihminen liikenteessä".

Kampanjan mukaan pinttyneestäkin tavasta, kuten kaahailusta voi päästä eroon: Uuden tavan oppimiseen menee päivittäin toistettuna noin 20-80 vuorokautta. Jos jo tänään keventää kaasujalkaa, tavasta tulee parhaimmassa tapauksessa rutiinia alle kuukaudessa, Liikenneturva muistuttaa.