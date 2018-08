Uusi myyntijohtaja Hannu Uusihauta vakuuttaa: Paikallismedia pärjää



– Mainostaja haluaa välittää tietoa tuotteestaan kuluttajan sydämeen, Hannu Uusihauta tietää Markku Jokela

Hannu Lehto (KP)

Keskipohjanmaa- ja Kokkola-lehden sekä Keski-Pohjanmaan Kirjapainon digitaalisen myynnin myyntijohtajana 13. elokuuta aloittanut Hannu Uusihauta uskoo paikallisen median tulevaisuuteen.

– Alueellinen ja paikallinen sisältö kiinnostaa ihmisiä, se on faktaa. Millaista paikallinen sisältö sitten on, siitä voidaan käydä keskustelua. Jos ajatellaan, että meidän pitää tuottaa sisältöä 14-15-vuotiaista lähtien koko ikähaitari, niin siinä on haastetta. Onneksi meillä on tällä hetkellä toimivat alustat julkaista sisältöä, niin painettuna kuin sähköisestikin, Uusihauta sanoo.

Hänen mukaansa Keski-Pohjanmaan Kirjapainon tuotteet ovat tällä hetkellä siinä kunnossa, että sisältöön myynti ei tule kaatumaan.

– Mainostaja haluaa välittää tietoa tuotteestaan kuluttajan sydämeen. Kyse on pitkälti siitä, mikä on oikea hinta sille silmäparimäärälle, mitä hän minkäkin välineen kautta tavoittaa, Uusihauta laskee.

Uusihauta sanoo tehneensä päätöksen tulla Kokkolaan töihin noin kuukausi sitten. Käytännössä koko elämänsä tavalla tai toisella myyntitöissä ollut Uusihauta toimi viimeksi muun muassa I-Medioiden yritysmyynnistä vastavana johtajana.

– Viime talvikaudella ajattelin, että olisiko aika vetää vähän henkeä. Virallisesti pestini I-Medioissa päättyi viime huhtikuun lopussa. Siihen aikaan en olisi arvannut, että jo heinäkuussa lupaudun tähän tehtävään Kokkolaan.

Myönteiseen vastaukseen työkutsuun vaikutti Uusihaudan mielestä hänen mielikuva Keski-Pohjanmaan Kirjapainosta kiinnostavana mediatalona:

– Sen voin sanoa, että jos kutsu olisi tullut idästä, vielä pohjoisempaa tai etelästä, niin olisin harkinnut vastaustani huomattavasti pidempään. Täällä mediatalo on kasvanut muun muassa mainostoimiston, messuliiketoiminnan sekä lipputoimiston ostamisilla. Asiakkaille on tarjota todella laaja kirjo mainosvälineitä, ja tämä tilanne luo todella mielenkiintoisia mahdollisuuksia.

Hänen mukaansa yhteistyö pohjalaislehtien kanssa ei tulevaisuudessa ainakaan vähene, mutta maanantaina muutaman tunnin talossaolon jälkeen selviä uusia konkreettisia yhteistyön muotoja miehellä ei ole vielä tarjota.

– 1+1 on enemmän kuin kaksi. Jos vaikka esimerkiksi laadullista parannusta voidaan tehdä tuotteisiin yhteistyön voimin, niin se olisi varmasti kaikkien etu. Kynnykset kaikenlaiselle yhteistyölle ovat varmasti tässä tilanteessa hyvin matalalla, Uusihauta sanoo, mutta samalla muistuttaa hyperpaikallisuudenkin tärkeydestä.

Hannu Uusihauta

Syntynyt Seinäjoella vuonna 1956

Perheeseen kuuluu vaimo ja 1980 sekä 1982 syntyneet lapset.

Työura alkoi 1978 varaosamyyjänä.

1979-2002 vakuutus- ja pankkialalla muun muassa vakuutustarkastajana, konttorinhoitajana, aluejohtajana ja myyntijohtajana

2002-2018 I-Medioissa muun muassa ilmoitusmarkkinoinnista vastaavana sekä yritysmyynnistä ja liiketoiminnasta vastaavana johtajana.