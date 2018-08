Lukijan mielipide: Valtiovarainministeriön antamassa budjettiesityksessä on paljon korjattavaa



Ministeriön antamalla budjettiesityksellä, jota valtiovarainministeri tukee, jatketaan sitä politiikkaa jolla niille, joilla jo liikaa on, annetaan lisää ja niiltä, joilla ei ole kohtuulista toimeentuloa tai toimeentuloa lainkaan, otetaan siitä vähäisestäkin pois. Tämä on sitä ”isojen poikien hevosenleikkiä”, jota maan hallitukset ovat harjoittaneet jo parinkymmenen vuoden ajan ja joka ei ole kansakunnan edun mukaista ja siksi em. leikistä on viisasta luopua.

Valtiovarainministeriön vuoden 2019 talousarvioesityksestä tekemän laskelman mukaan, jossa on huomioitu pakan lisäksi verot, toimeentulotuki, työttömyysturva, sairausvakuutus, varhaiskasvatuksen maksut, asumisen tuet, kansaneläkkeet ja tupakkavero, budjettivaikutus kotitalouksien tulonjakoon leikkaa pienituloisimmilta heidän ostovoimaansa nähden melkoisesti, mutta antaa suurituloisimmille pienituloisten näkökulmasta katsoen merkittävästi.

Mainittu on kuitenkin vain osa totuutta sillä valtio kiristää em. lisäksi välillisiä veroja noin 1,3 miljardia yhteisöveron mukaan lukien, jolla kiristyksellä on todella merkittävä vaikutus juuri pienituloisimman kansanosan ostovoimaan. Tämä ”tulonsiirto” pyritään salaamaan tavalliselta kansalta. Mainitut epäkohdat tulisi korjata siten, että pienituloisimpien ja alle 35000 € vuodessa ansaitsevien ostovoimaa kasvaisi merkittävästi joka kasvu otetaan kaikkein suurituloisimmilta.

Edellä oleva ei kuitenkaan kerro koko totuutta em. ”hevosenleikistä”. Pikainen analyysi 2000-luvulla valtiovallan harjoittamasta talous- ja finanssipolitiikasta kun osoittaa, että Suomessa on valtiovallan taholta kansalaisia eriarvoistettu heidän elinolosuhteiden osalta varsin rajulla tavalla.

Ensinnäkin pienituloisimman kansalaisten kymmenyksen käytettävissä olevat tulot viimeisen 20 vuoden aikana ovat kasvaneet suhteessa aikaisempiin tuloihinsa nähden huomattavasti alle kolmasosan vauhtia siitä mitä kansalaisten suurituloisimmalla kymmenyksellä, eli kasvun em. aikana suhteet n. 19 % ja 65 %.

Toiseksi valtion tuloverotuksessa siirtymä välittömästä verotuksesta pienituloisia suhteessa eniten rasittavaan välilliseen verotukseen on vuodesta 2000 -vuoden 2019 talousarvioon noin 7,1 miljardia euroa. Liekö 1999 tilivaluuttana ja 2002 käteisvaluuttana käyttöönotetussa eurossa. Voipipa olla, sillä v. 1944 perustetun maailmanpankin tilaston mukaan 1980-2000 aikavälillä Suomen BKT kasvoi asukasta kohden yli kaksi kertaa nopeammin kuin Ruotsin, mutta tämän jälkeen neljännestä hitaammin kuin em. verrokkimaassa.

Mainitut verotuksen muodossa valtiovallan taholta tapahtunut osaa kansalaisista koskevat kansalaisten toimeentuloa vaikeuttavat ja kansalaisia eriarvoistava talous- ja finanssipolitiikka ei ole fiksua ja siksi siitä on syytä luopua. Varsinkin kun hallituksessa voimia, jotka ovat vakuuttaneet puolueellaan olevan herkän sosiaalisen omantunnon.

