Ylivieskan seudun kansalaisopisto toimii useissa kymmenissä pisteissä – Tänä syksynä säilötään ruokaa ja rapsutetaan ruostetta ruotsin taidoista



Tekstiilityön opettaja Sari Vierimaa (vas.), apulaisrehtori Seija Pulli-Marjakangas ja Ilmaisutaidon opettaja Miia Hiironen katselevat yhteisöllistä ompelutyötä, jollainen tehdään taas perjantain taide-etkoilla. Emmi Tilvis

Emmi Tilvis

Ylivieskan seudun kansalaisopiston syyslukukausi pyörähtää käyntiin. Syyslukukaudelle on kaavailtu 370 kurssia, jotka toteutuvat jos ilmoittautumisia tulee tarpeeksi.

Kurssi-ilmoittautuminen aukeaa 27.8.2018. Ylivieskan seudun kansalaisopiston apulaisrehtori Seija Pulli-Marjakankaan mukaan ilmoittautua kannattaa, vaikka vaikuttaisi siltä, että jää varasijalle.

– Monesti ihmisten suunnitelmat ja työvuorot muuttuvat, ja peruutuspaikoilta saattaa päästä vielä hyvin mukaan kursseille.

Tänä vuonna on haluttu panostaa siihen, että Alavieskassa ja Sievissä on monipuolinen kurssitarjonta Ylivieskan lisäksi. Vuositatin opetusta annetaan yli 60 eri tilassa.

Kielivalikoimassa on kymmenen kieltä. Pitkästä aikaa mukana on myös viittomakielen kurssi. Uutena on myös englannin ja suomen kielellä järjestettävät kielikahvilat, joissa puhutaan itselle vierasta kieltä rennosti kahvikupin äärellä. Ruotsin kielestä pidetään kertauskurssi. Kurssi on tarkoitettu heille, joilla kielen alkeet ovat hallussa, mutta kielitaito on päässyt ruostumaan.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen

Kansalaisopiston tarkoitus on tarjota tietoa, taitoa, terveyttä ja ystävyyttä kaikille seudun asukkaille. Yksi tavoite on myös se, että ihmiset oppivat kierrättämään materiaaleja. Vuosien tauon jälkeen tänä vuonna järjestetään jälleen kurssi, jossa taitellaan tapetinjämistä joululahjarasioita.

Käsityökurssit on tarkoitettu alaan vihkiytyneiden lisäksi vasta-alkajille.

– Aluksi opitaan perustekniikat, minkä jälkeen työnsä voi tehdä luovasti ja persoonallisesti, kertoo tekstiilityön opettaja Sari Vierimaa.

Käsitöissä on omat muotivirtauksensa, mihin vaikuttaa myös se, miten ihmiset haluavat sisustaa kotinsa. Viime vuosina ryijyt ovat nousseet uuteen kukoistukseen, mikä näkyy ryijykurssien suosiossa.

Seija Pulli-Marjakankaan mukaan kotitalous on ollut monta vuotta heikossa hapessa. Tänä vuonna tilanne korjaantuu, sillä tarjolla on esimerkiksi kalaruokakurssi ja täyssäilykkeiden valmistuskurssi.