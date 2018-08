Petteri Orpon arvio politiikan syksystä: Täysrähinä on päällä heti, sillä oppositio meni vaaliasentoon jo keväällä.

Opposition vaaliasento ilmenee Orpon mukaan vaalilupauksina, joita on mahdoton toteuttaa. Opposition veroehdotukset laittaisivat soraa talouskasvun ja työllisyyden rattaisiin. Orpo vaatii sdp:ltä edes joitakin ajatuksia siitä, miten Suomen hyvä talouskehitys saadaan jatkumaan. Orpo puhui kokoomuksen ministeriryhmän kesäkokouksessa Joensuussa.

Joensuu

Kirsi Turkki

Eduskuntavaaleihin on aikaa noin kahdeksan kuukautta. Kokoomuksen puheenjohtaja, valtiovarainministeri Petteri Orpo sanoo, että kaikki merkit viittaavat siihen, että täysrähinä on päällä heti, kun eduskunta syyskuun alussa kokoontuu.

Olen valmis näihin keskusteluihin. Kokoomuksella on selkeä näkemys siitä, mitä seuraavalla vaalikaudella pitää tehdä.

Orpo sanoo keskustelevansa mielellään, mutta toivoo, että se jäisi kevääseen, ja nyt keskityttäisiin budjettiin.

Oppositio moittii budjettia yllätyksettömäksi, mutta Orpon mukaan se ei ole sitä.

Siellä on kehysriihessä tehtyjä isoja päätöksiä. Meillä on 700 miljoonaa euroa alempi menotaso kuin tänä vuonna. Se on huikea saavutus, Orpo painotti Joensuussa.

Oppositio arvostelee hallitusta myös siitä, että mikään ei muutu. Orpon mukaan ei tarvitsekaan muuttua, koska talous- ja työllisyyspolitiikan linja toimii.

Kiurun ei pitäisi etukäteen julistaa, tuleeko sote hyväksytyksi

Syksyn kuuma kysymys on sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistuksen, soten käsittely eduskunnassa. Sosiaali- ja terveysvaliokunta jatkaa soten käsittelyä eduskunnan kesätauon jälkeen. Sosiaali- ja terveysvaliokunnan jälkeen sote-esitys menee vielä perustuslakivaliokunnan käsittelyyn uudestaan.

 Soten pitää pysyä kasassa. Suomella ei ole varaa siihen, että se taas jäisi tekemättä. On selvää, että toimeenpano on seuraavan hallituskauden aikana. Olisi luontevaa, että hyväksytään nyt tämä valtava paketti, jossa monet elementit ovat kaikilla puolueilla samoja. Seuraava hallitus, jolla on toimeenpanovastuu, seuraa uudistuksen etenemistä ja tekee tarvittavia korjausliikkeitä.

Orpo vakuutti kokoomuksen seisovan uudistuksen takana juuri niin kauan, kun se vastaa sotelle asetettuihin tarpeisiin eli kansalaisten palveluketjujen parantamiseen, säästötavoitteisiin ja siihen, että ratkaisu on kestävä.

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan työ oli Orpon mukaan keväällä ainutlaatuista. Valiokunnan kokoukset päättyivät ilmiriitaan ja valiokunnan keskustalaiset jäsenet kantelivat puheenjohtaja Krista Kiurun (sd.) toiminnasta puhemiesneuvostoon. Kiuru sanoi kesällä Uutissuomalaiselle antamassaan haastattelussa, että sote-uudistus ei etene koskaan eduskunnan äänestykseen, vaan se pysähtyy perustuslakivaliokuntaan.

 En pidä siitä, että sosiaali- ja terveysvaliokunnan puheenjohtaja sanoo, kun käsittely on kesken, että tämä ei tule menemään läpi perustuslakivaliokunnassa. Valiokunnassa on tehtävä lainsäädäntötyötä ja pyrittävä hyvää lainsäädäntöön, eikä etukäteen siltä jakkaralta julistaa, tuleeko jokin hyväksytyksi vai ei.

Soinin mietittävä rajat tarkasti

Ulkoministeri Timo Soinin (sin.) abortin vastaisesta blogikirjoituksesta on noussut iso keskustelu. Soini iloitsi kirjoituksessaan Argentiinan senaatin päätöksestä hylätä lakiesitys, joka olisi laillistanut abortin. Vihreät ja vasemmistoliitto vaativat tänään pääministeri Juha Sipilältä (kesk.) selvempää kannanottoa Soinin abortinvastaiseen kirjoitteluun.

Orpo korosti Joensuussa, että Soinin pitäisi harkita rajansa tarkasti.

Olen Soinin kanssa täysin eri mieltä aborttikysymyksestä. Suomen linja, ja hallituksen linja on täysin selkeä. Taistelemme tyttöjen ja lasten oikeuksien puolesta kaikkialla maailmassa. Se pitää sisällään myös lisääntymisterveyden. Jos on henkilökohtaisia mielipiteitä, joihin toki on oikeus, niin missä menee rajanveto. Siinä on jokaisen ministerin oltava erittäin tarkka.

Orpo painotti, että ministerit edustavat aina Suomea ja Suomen hallitusta.

Ulkoministerillä on ulkoministerin hattu päässään. Hänellä on oikeus omiin mielipiteisiin, mutta hän on ensisijaisesti aina ulkoministeri.

"En koe, että presidentti olisi sotkeentunut sisäpolitiikkaan"

Petteri Orpo ei ole vielä ehtinyt lukea tänään ilmestynyttä Matti Mörttisen ja Lauri Nurmen kirjaa Sauli Niinistö - Mäntyniemen herra. Kirjassa kerrotaan muun muassa, että presidentti Niinistö kutsui EK:n ja SAK:n ylimmän johdon Mäntyniemeen joulukuussa 2015 ja vetosi kiky-sopimuksen tekemisen puolesta. Neuvottelut olivat tuolloin katkenneet.

Orpo ei koe, että presidentti Niinistö olisi sotkeentunut sisäpolitiikkaan.

Presidentti johtaa selkeästi Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa. Ilmeisesti kiky-sopimuksessa oli kyse siitä, että hän on halunnut itselleen informaatiota siitä, missä mennään. Minä en koe, ja olen ollut kolmessa eri ministerin tehtävässä hänen aikanaan, että hän olisi sotkeentunut sisäpolitiikkaan, vaan tarkasti pitää rajan.