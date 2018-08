Viki ja Köpi rynnivät läpi tulen ja metsäteiden viihdeohjelmassa, jossa sivutaan tiedettä



2 Juuso "Köpi" Kallio (vas.), Henry "Henkka" Tikkanen ja Ville "Viki" Eerikkilä testaavat ohjelmasarjan ensimmäisessä jaksossa tulta. Saku Tiainen/Yle Kuvapalvelu Juuso "Köpi" Kallio (vas.), Henry "Henkka" Tikkanen ja Ville "Viki" Eerikkilä testaavat ohjelmasarjan ensimmäisessä jaksossa tulta. Saku Tiainen/Yle Kuvapalvelu Previous Next

Tiina Vuorimäki

Viki, Köpi & Henkka – tieteen armoilla

 Vikin, Köpin ja Henkan tiede- ja viihdesarja herättää muutamia pohdintoja peruskoulusta ja myöhemmästäkin koulutuksesta. Plussaa on, että kiinnostus tieteeseen on virinnyt, miinusta on sanallisen ilmaisun yksipuolisuus.

Jatkuva kiroilu häiritsee monia, varsinkin jos hyödyntää vain yhtä sanaa. Ensimmäisessä kymmenen minuutin jaksossa käytettiin noin 35 kertaa v-alkuista kirosanaa, joka tarkoittaa myös naisen sukupuolielintä.

Ilman tätä sarja voisi olla mahtava viihde- ja tiedeohjelma kouluikäisille – on nytkin, jos voimasana ei häiritse.

YleX:stä tutut Viki ja Köpi eli Ville Eerikkilä ja Juuso Kallio testaavat erilaisia asioita naurun ja kiljunnan säestyksellä. Kummallakin on vankka seuraajakunta radion lisäksi muun muassa Instagramissa, Twitterissä ja Youtubessa.

Kokeita johtaa tiedetoimittaja Henry Tikkanen eli Henkka. Myös hän kuuluu YleX:n väkeen.

Liekit, kova vauhti, kiipeäminen, lentäminen ja hydrauliprässi testataan enemmän tai vähemmän tosissaan. Myös tieteen perusasioita selvitetään testien lomassa.

Lopussa Henkalle kostetaan Köpin ja Vikin kärsimykset. Koristeilta ja täysin tarpeettomilta tuntuvat koston auttajina toimivat julkisuudesta tutut henkilöt, kuten muun muassa rap-mummo Eila, laulaja Evelina ja tubettaja Slim Mill.

TV2 tiistai 14.8. klo 22.10