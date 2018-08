Kautta aikain suurin laivan purettavana Pietarsaaren satamassa: Syväväylän ansiosta Kokkolassa käynniltä vältytään



Suurin laiva Pietarsaaren sataman historiassa ankkuroitui viikonloppuna ja on satamassa alkuviikon. Lasti on suurin joka koskaan on Pietarsaaren satamassa lastattu tai purettu, noin 46.000 tonnia.

Vastaavan kokoisia aluksia on ollut joskus aikaisemminkin, mutta silloin osa lastista on jouduttu aluksi purkamaan Kokkolassa ja kuljetettu kuorma-autoilla Pietarsaareen.

Uuden, 11 metriä syvän väylän ansioista Kokkolassa käynniltä vältytään ja koko lasti voidaan purkaa suoraan Pietarsaaressa.

Pietarsaaren Sataman käsittelemä tavaramäärä oli ensimmäisen vuosipuoliskon aikana 653.000 tonnia jossa on kasvua edellisestä vuodesta noin 20 %.

Satamassa käyneiden laivojen määrä oli alkuvuonna 119 kpl, jossa on kasvua noin 15%

Kasvua on tapahtunut suurimmassa osassa tuoteryhmiä, eniten sahatavarassa noin 30%. Alkuvuonna suurin tuoteryhmä satamassa oli selluloosa jonka osuus käsitellyistä tonneista on noin 45%, seuraavana on sahatavara noin 15% ja lipeä noin 10%, lisäksi sementti on merkittävä tuote vajaan 10% osuudella.