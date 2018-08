Joni Mäki-Petäjän viimeinen kolumni Berliinistä: Pohjakosketus on saavutettu



Joni Mäki-Petäjä

Joni Mäki-Petäjä

24:s yleisurheilun EM-kisa on nyt sitten takana. Suomalaisittain meni ennätysheikosti. Vain ja ainoastaan kolme pistesijaa. Antti Ruuskanen keihäässä ja Topi Raitanen 3000 metrin esteissä sekä suomalaisprotestin jälkeen 4x100 metrin juoksussa. Ei paljon ole iloon aihetta penkkiurheilijalla saati Urheiluliiton johdossa. Mitalikahvittelut jäivät odottamaan hamaan tulevaisuuteen.

Mitalitta jääminen EM-kisoissa ei ole Suomelle suinkaan ennenkokematonta. Vuonna 1966 Budapestissä ei tullut myöskään mitalin mitalia. Unkarista tuli kuitenkin kahdeksan pistesijaa eli nyt voidaan puhua kaikkien aikojen pohjakosketuksesta.

Onhan sitä ennenkin vähiin jääty. Kaksi vuotta sitten tuli Antti Ruuskasen EM-pronssi ja neljä vuotta sitten Ruuskasen kulta sekä Tero Pitkämäen pronssi. Keihäästä on tullut Suomelle myös ainoat mitalit 2012 ja 2010, Ari Mannion ja Pitkämäen pronssit. Viimeksi Suomi on saanut keihään ulkopuolelta mitalin 2006 Göteborgissa, jossa Jukka Keskisalo juoksi yllätyskultaa esteissä ja Olli-Pekka Karjalainen sai jälkikäteen mestaruuden doping-käryjen jälkeen.

On naiivia luulla, että valmennusjohtaja Jorma Kemppaisen vaihtaminen tilannetta kummemmaksi muuttaisi. Tietysti hän vastaa joukkueesta ja tuo, tai on tuomatta, omalla olemuksellaan tukea ja intoa joukkueeseen. Ei hänkään pysty päätä pensaaseen laittamaan. Tulos tai ulos on johtajan rooli. Nyt Kemppainen on saanut johtaa Suomen yleisurheilua vuodesta 2012, ja tulos on kaikkien arvioitavissa.

Yleisurheilu on huipputasolla todella kovaa työtä. Siinä ei paljon kompromisseja voi tehdä, jos haluaa olla joskus Euroopan paras. Tähän ei nyky-yhteiskunta kannusta. Eikä se nyt ihme ole, sillä vaatii todella kovaa luonnetta keskittyä vain urheiluun, kun kaikki toitottavat opiskelun merkitystä. Siihen vielä taloudellisesti niukka elämä mukaan ja epävarmuus toimeentulosta.

Kaikki lähtee kuitenkin seuroista ja siellä tehtävästä työstä. Valitettavasti moni seura on henkitoreissaan, eikä mitään järjestelmällistä systeemiä saada lapsia ja nuoria urheilemaan tahdo olla. Jos seuralla ei ole resursseja järjestää esimerkiksi yleisurheilukerhoja, niin vaikea kuvitella että massoja tulisi tarpeeksi mukaan. Kun on tarpeeksi nuoria mukana, sieltä todennäköisemmin tulee myös niitä tulevaisuuden huippuja.Toki on onneksi edelleen esimerkillisiä seuroja, jossa on saatu tehokkaasti ruohonjuuritasokin toimimaan.

Päätoimisia valmentajia varmasti tarvitaan seuratasollakin, mutta eihän pienillä seuroilla ole tähän varaa. Tässä varmasti tarvittaisiin seurojen yhteistyötä mitä enenevissä määrin. Jatkossakin seuratoiminta on vapaaehtoisten varassa, käytännössä siis intohimoisten vanhempien.