"Sovinto on mahdollinen" – Viiden muisto -muistolaatan julkistamistilaisuudessa Kannuksessa menneisyys kohtasi tulevaisuuden



Muistomerkin paljastivat airuet Jesse Välimaa ja Ronja Harju. Jukka Lehojärvi

Kaisa Suomala

Punaiset ja valkoiset hihanauhat riisuttiin dramaattisesti, kun Ronja Harju ja Jesse Välimaa paljastivat Viiden muisto -muistomerkin Mäkiraonmäellä Kannuksessa.

Kookkaaseen kiveen kiinnitetyn laatan alle laskivat kukkatervehdykset niin muistomerkkihankkeen kansalaistoimikunta, Kannuksen sosiaalidemokraatit, Lestijokilaakson Vasemmistoliiton järjestöt kuin Kannuksen seurakunta ja 1918 Kannuksessa surmatun ylivieskalaisen Johan (Juho) Tossavan lapsenlapset.

Kansanedustaja Jutta Urpilainen (sd) piti juhlapuheen sunnuntaina julkistamistilaisuudessa. Hän piti hyvänä, että sisällissotaa käsitteleviä tilaisuuksia järjestetään myös Keski-Pohjanmaalla.

Urpilaisen mukaan maailmanlaajuisesti elämme monien kansalaissotien aikaa.

– Tässä todellisuudessa eläville lähimmäisillemme meillä suomalaisilla on omakohtaista kerrottavaa: sovinto on mahdollinen. Meidän tarinamme köyhyydestä vaurauteen ja sisällissodasta kansakunnan eheyteen kiinnostaa. Myös meidän viestimme keinoista – kansanvallasta ja koulutuksesta – halutaan kuulla. Siksi Suomen on syytä välittää viestiä rauhanvälityksestä ja rauhanrakentamisesta, linjasi Urpilainen.

Äidinisänsä muistokukat laskeneet Raimo Hyvönen ja Riitta Kangasniemi sanoivat, että kuulivat tilaisuudessa uuttakin tietoa sukulaisensa viimeisistä vaiheista.

Viiden Muisto -muistomerkki on tehty viiden kannuslaisen tai Kannuksessa tapetun työväenliikkeen jäsenen, Nikolai Mikkolan, Johan Tossavan, Kalle Heinosen, Johannes Pynnösen ja Walfrid Jokisen muistolle.