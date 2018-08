Joni Mäki-Petäjän kolumni Berliinistä: Viikon valinnat



Joni Mäki-Petäjä

Berliinin yleisurheilun EM-kisat ovat päivää vaille lopussa. Kisaviikolla on sattunut ja tapahtunut kaikenlaista kentällä ja kulisseissa. Nyt on aika jakaa kunniaa viikon valinnoilla, jotka on valinnut diktaattorimaisella otteella allekirjoittanut. Niihin ei ole valitusoikeutta, eikä suositella tosikoille.

Viikon mököttäjä. Suomenruotsalainen keihäslupaus Oliver Helander vastasi jo alkuinfossa yhdellä sanalla median kysymyksiin. Karsintaflopin jälkeen nuori mies käveli toimittajajoukon ohi puhumatta sanaakaan. Kielestäkään ei voinut olla kysymys, sillä Vasabladetin ja Hufvudstadsbladetin toimittajatkin olivat paikalla.

Viikon suorasuu. Kiekonheittäjä Salla Sipponen ei päässyt jatkoon alkukarsinnasta. Nuori nainen aloitti vastauksen v-alkuisella sanalla. Sen jälkeen kysyttiin millainen olo on? Kyrpiintynyt, kuului naisen suusta. Tässä vaiheessa kainoimmat miestoimittajat perääntyivät jo pari askelta ja toivottivat hyvää kotimatkaa.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen

Viikon vitsi. Erinomaisesti kahdeksanneksi 3000 metrin esteissä juossut Topi Raitanen kertoi ulkomaalaisten harjoittelukavereidensa mukaan olevansa kotoisin Pussytownista. No ei auennut kyllä yhtään. Raitanen selvensi olevansa Tuusulasta ja yhden uun kun ottaa pois ja lisää ässän niin K18-vitsi aukenee. Vitsi vitsinä Raitanen ehti vielä sanomaan.

Viikon laatoittajat. Harvemmin on suomalaisille käynyt Berliinissä niin kuin Suomen mieskävelijöille. Neste ei imeydy kroppaan. Muutamalla kisaturistilla voi sanoa, että on imeytynyt vähän liiankin hyvin. Laatoitusvaihe on sitten turisteillekin tutumpaa touhua.

Viikon kirjasuosittelija. Limppua viskova Sanna Kämäräinen oli löytänyt ennen kisaa lukemisekseen Henrik Dettmannin teoksen. Hän lainaili kirjasta pitkiä rämpsyjä ja suositteli kirjaa vuolaasti kanssaihmisille. Teos tosin oli hukkua Berliinissä, kun Kämäräinen unohti opuksen bussiin. Joku ystävällinen oli kuitenkin tuonut kirjan Suomen hotellille...

Viikon omakehu. Saksalaisjärjestäjät hehkuttivat todella paljon omiaan. Ei siinä mitään, mutta tasapuolisuuden nimissä olisi tietysti voinut mainita kultamitalistitkin. Suorastaan kansallishurmiollista oli välillä ämyreistä tuleva saksalaisspiikkaus. Mitalitilastoja ei juuri julkaistu tulostaululla ennen kuin Saksa meni piikkipaikalle. Sen jälkeen alkoi kunnon hehkutus. Nimim. Ei yhtään mitalia.

Viikon salaisuus. Kolmiloikkaaja Kristiina Mäkelä ei halunnut paljastaa syytä löysään olotilaansa, ettei siitä tule ”valtakunnallista uutista”. No nyt siitä ainakin tuli sellainen!

Viikon tuntemattomin trio. Seiväshyppääjät Tommi Holttinen, Urho Kujanpää ja Tomas Wecksten eivät olleet suuren yleisön tiedossa ennen kisaa eikä kisojen jälkeen. Synninpäästö Holttiselle uudesta omasta ennätyksestään.

Joni Mäki-Petäjä

Kirjoittaja on Keskipohjanmaan urheilutoimittaja Berliinissä