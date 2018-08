Aurinko pimentyi osittain – Tulevina öinä taivaalla voi nähdä lukuisia tähdenlentoja



Osittainen auringonpimennys näkyi Kokkolassa lauantaina 11. elokuuta puolen päivän jälkeen. Joni Virtanen

Hanna Rautio

Suomessa näkyi lauantaina puolenpäivän jälkeen osittainen auringonpimennys, kun Auringosta peittyi Kuun taakse noin 5–30 prosenttia. Pimennys oli hyvin havaittavissa, sillä se tapahtui Auringon ollessa korkealla keskipäivän aikaan.

Suomessa pimennys näkyi suurimmillaan Utsjoella, jossa Auringosta peittyi 31 prosenttia ja pimennyksen kesto oli tunti 32 minuuttia. Maarianhaminassa Auringosta peittyi vain seitsemän prosenttia.

Kokkolassa auringonpimennyksen ikuisti valokuvaaja Joni Virtanen. Virtasen kuva on otettu lauantaina kello 12.16.

Nyt nähty osittainen auringonpimennys on yhteydessä heinäkuun lopulla tapahtuneeseen täydelliseen kuunpimennykseen, kertoo Tähtitieteellinen yhdistys Ursa. Joni Virtanen kuvasi myös vähän näkynyttä kuunpimennystä.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen

Täydellinen auringonpimennys voidaan nähdä vain hyvin pienellä alueella, jossa Kuu sattuu peittämään Auringon täysin. Tämänkertaista pimennystä ei nähty täydellisenä missään päin maapalloa. Parhaiten pimennys näkyi Venäjän koillisosissa sekä Pohjoisnavalla.

Edellisen kerran Suomessa nähtiin osittainen auringonpimennys maaliskuussa 2015 ja seuraava nähdään kesäkuussa 2021. Edellinen täydellinen auringonpimennys nähtiin Suomessa heinäkuussa 1990, ja seuraavan kerran tämä tapahtuu vasta lokakuussa 2126.

Koska Kuu on pimennyksen vuoksi päivätaivaalla, tänä vuonna on erittäin hyvät mahdollisuudet havaita perseidien tähdenlentoparvea. Parven aktiivisin huippu osuu maanantain vastaiselle yölle 12.–13. elokuuta mutta tuleva sunnuntain vastainen aamuyö on myös hyvää havaintoaikaa.

Tähdenlentoja näkyy eniten aamuyöllä puolenyön ja aamukahden välillä, mutta kirkkaimpia niistä voi nähdä heti pimeän laskettua, jos taivas on selkeä.

Tähdenlennot tulevat nimensä mukaan Perseuksen tähtikuvion suunnalta. Perseus sijaitsee yöllä koillistaivaalla, josta tähdenlennot levittäytyvät ympäri taivasta.

Tähdenlentoja eli meteoreja on nähtävissä aina 24. elokuuta saakka.