Jussi Jokinen All Stars -peli veti jälleen tukun suomalaisia NHL-tähtiä Kalajoelle – Katso video yleisöpaljoudesta tapahtuman alkaessa



Ihmiset jonottavat nimmareita Jussi Jokiselta ja muilta jääkiekkotähdiltä Kalajoen jäähallin pihalla. Usva Torkki

Juha Savela

Jo kahdeksannen kerran pääsivät paikalliset jääkiekkofanit hakemaan nimmareita ja vaihtamaan kuulumisia suomalaisten NHL-tähtien kanssa, jotka kokoontuivat lauantaina Kalajoelle Jussi Jokisen All Stars -otteluun.

Paikalla oli satoja ihmisiä jo ennen tilaisuuden alkua. Nimmareidenjakotilaisuus Kalajoen jäähallin pihalla on saanut vuosien aikana osakseen niin paistetta kuin rankkasadettakin, tällä kertaa on myrskyisän tuulen vuoro.

Tällä kertaa tähdistöpeli toi Kalajoelle mm. Sebastian Ahon, Aleksander Barkovin, Markus Granlundin, Mikael Granlundin, Leo Komarovin, Patrik Laineen, Markus Nutivaaran, Jesse Puljujärven, Pekka Rinteen ja Jonne Tammelan. Liigapelaajista mukana on mm. Atte Ohtamaa.

– Vuodesta 2011 tosiaan on yhtäjaksoisesti pelattu. Ottelulla ja tapahtumalla on minulle iso merkitys. Talkooporukalle ja järjestäjille kuuluu iso kiitos siitä, että tapahtuma on hoidettu hyvin. Tärkeää on sekin, että tapahtuman tuotoilla päästään tukemaan JHT:n juniorityötä, Jussi Jokinen sanoo.

Tapahtuman runko on pysynyt samana. Ensin päivällä on nimmaritapahtuma jäähallin pihalla, iltapäivällä Jokisen tähdet pelaavat JHT Kalajoen edustusjoukkuetta vastaan ja jälkipelit pelataan gaalaillassa Merisärkällä.