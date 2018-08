Joni Mäki-Petäjän kolumni Berliinistä: Kennedy ja suomalaiset hyttyset



Joni Mäki-Petäjä

Joni Mäki-Petäjä

Berliinissä on ollut todella helteistä aina perjantaihin saakka. Perjantaiaamuna oli suorastaan taivaallisen ihanaa päästä raikkaaseen ulkoilmaan. Aurinko on porottanut siihen malliin, että ei ole kauas hotellilta päässyt, kun on jo selästä valunut hiki. Paita per päivä on aivan maksimi, parhaana on pitänyt vaihtaa kahdesti kuiva paita ylle. Likavaatetta on kertynyt jo melkoinen kasa hotellihuoneen nurkkaan.

Hotellin kyljessä on valtava ostoskeskus, josta tein jo vaatelisäystä. Tulipa ostettua jo aito kisapaitakin kohtuu rahakkaaseen hintaan, mutta pitäähän kisoista jokin konkreettinen muisto saada. Sanomalehdethän menevät tunnetusti kalankääreeksi melko nopeasti, niin ei niistä muistoksi ole.

Hotellin ilmastointi on ottanut vastaan jo monena iltana uupuneen kynäilijän. Ilmastointi on kyllä yksi parhaista ihmiskunnan keksinnöistä. Tosin muutamana yönä säätönuppi on jäänyt vahingossa sojoittamaan kaakkoon. Aamuyöstä on pitänyt raahautua laittamaan vehjettä pienemmälle, kun kurkkua on ollut sen verran karkeana.

Hotellin aamupala on alkanut muistuttamaan elokuvaa Elämäni murmelina. Siinähän päähenkilö herää samaan vuorokauteen yhä uudelleen ja uudelleen. Aamulla hissi kohti kolmoskerrosta ja prikulleen samannäköistä sämpylää syömään. Ja aina sama vanhempi rouvashenkilö kysyy huoneennumeroa. Viimeksi vastasin jo hivenen kyllästyneenä kysymykseen: "Se on se sama kuin eilenkin". Ei mennyt viesti perille vaan taas sama "foorvaneit" oli sanottava. Sitten sapuskat kitaan, kannettava olalle, kohti metroa ja olympiastadionia.

Berliiniläiset ovat kyllä vieraanvaraista ja sosiaalista sakkia. Eräs herrasmies alkoi kyselemään, mistä päin olen kotoisin. Minä tietysti rakkaan isänmaani kerroin. Mitäpä tuota ujostelemaan, varsinkin kun akreditointipassi oli kaulassa ja siinä komea siniristilippu. Mies meinasi, että siinäkö Islannin vieressä. No eihän siitä niin pitkästi ole, etten alkanut maantiedon oppituntia seniorille pitämään.

Kehuin tietysti kohteliaasti Berliiniä kauniiksi kaupungiksi ja mies hykerteli tyytyväisenä. Hän kertoi, että John F. Kennedy on puheessaan sanonut: "Ich bin ein Berliner" (minä olen berliiniläinen). Tämä tapahtui siis vuonna 1963 ja edelleen se tuntui sykähdyttävän reipasta kuusikymppistä saksalaista. Ei siinä mitään, peukut sille.

Hieman ehkä odotin jotain mieltä ylentävää kehua myös Suomesta. Mies kyllä kertoi joskus käyneensä Helsingissä. Hänen ainoa mielikuvansa oli, että Suomessa on paljon hyttysiä. Myönsin tilanteen olevan edelleen totta, mutta lisäsin, että tänä kesänä on ollut myös paljon ampiaisia. Että tervetuloa vain uudelleen Suomeen!