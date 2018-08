Toholammilla esiintyy kaksi Aki Hietalaa



Lauantaina 11. elokuuta Toholammin harmonikkakonsertissa toteutuu konsertin koonneen Sinikka Jutilan vuosien takainen haave: Kulttuurisalin lavalle astuvat Ylivieskasta lähtöisin oleva laulaja ja musiikkipedagogi Aki Hietala säestäjänään harmonikkataiteilija ja -pedagogi Aki P. Hietala Joensuusta. Soittaja-Aki on nyt 10:ttä kertaa järjestettävän elokuisen konsertin vakiovieraita, Laulaja-Aki vierailee Lampin harmonikkapiireissä ensimmäistä kertaa. Luvassa on muun muassa romanttisia iskelmäklassikoita.

Tänä vuonna konsertin otsikkona on Lauantain toivotut. Jutilan pitkäaikaisen toiveen toteutumisen lisäksi konsertissa on muutakin yhteyttä radion legendaariseen lauantain konserttiin: ohjelmistossa on muun muassa tuttuja 50- ja 60-luvun sävelmiä.

Elokuinen harmonikkakonsertti keskittyi alkuvuosinaan Toholammin Harmonikkaviikon muistoksi Unto Jutilan musiikkiin. Vähitellen ohjelmisto laajeni, mutta vakioesiintyjinä ovat jatkaneet Toholammin harmonikkakerho johtajanaan Veikko Päivärinta, mainio kotkalainen harmonikkajazzin maestro Mika Huusari sekä joensuulainen Aki P. Hietala sekä kompissa lamppilaiset Mika Jämsä (kitara) ja Mauri Haapamäki (basso).

Kaikkia vakiosoittajia kuullaan myös tänä vuonna. Lisäksi Veikko Päivärinta saa rinnalleen Minna Lankisen, ja parivaljakko esittää muun muassa uuden sävellyksensä. Mika Huusari puolestaan tuo Kotkasta mukanaan lamppilaisten vanhan tutun Riikka Luostarisen. Duon sikermässä yhdistyvät lausunta ja harmonikan sävelet.

Tilaisuuden juontaa Mikko Myllykangas. Toholammin Kamarimusiikkiyhdistyksen järjestämä konsertti liittyy myös Toholammin kunnan lauantain avointen ovien päivään.