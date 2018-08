Kohtalon pelien viikonloppu – KPV ja HIFK kilpajuoksussa kohti liiganousua, Ylivieskan Kuula pyristelee pois Ykköspesiksen putoamiskarsinnoista



KPV-hyökkääjä Kalle Multaselta (vas.) kaivataan tehoja lauantaina HIFK:ta vastaan. Usva Torkki

Vili Ruuska

Viikonlopun palloilutarjonta on yltäkylläinen. Liiganousun porteille rinta rinnan rynnistävät Kokkolan Pallo-Veikot ja HIFK taistelevat pisteistä lauantaina Keskuskentällä miesten Ykkösessä.

Sarjan kakkossijaa hallussaan pitävät helsinkiläisvieraat lähtevät pisteen etulyöntiasemasta huippuotteluun. Kummallakin joukkueella on yllin kyllin näytettävää. HIFK hävisi maanantaina KTP:lle, sarjajumbo Klubi 04 puolestaan pakotti KPV:n pistejakoon sunnuntaina. Ykkösen piikkipaikalla komeilee EIF, josta KPV on jäänyt neljän pisteen päähän.

Sarjan toinenkin keskipohjalaisnippu on tulessa lauantaina. Keskikastiin jämähtänyt Pietarsaaren Jaro saa kotikentällään vastaan KTP:n.

Tosi on kyseessä myös miesten Ykköspesistä pelaavalla Ylivieskan Kuulalla, kun runkosarja saa päätöksensä lauantaina. Lähtöasetelmat ovat sanalla sanoen piinaavat. Ylivieska ja viimeisen säilyjän paikalla majaileva Jokioisten Koetus ovat tasapisteissä. Jos pistemäärä ei tuo eroa joukkueiden välille, Jokioinen on turvassa, koska varsinaissuomalaisilla on enemmän kolmen pisteen voittoja kuin Ylivieskalla.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen

Putoamiskarsinnan uhka on siis todellinen, joten Kuula hakee vimmatusti pisteitä Ulvilasta. Jokioinen puolestaan haluaa nujertaa jo karsintapeleihin tuomitun Lievestuoreen Kisan.

Naisten Ykköspesiksen runkosarja huipentuu niin ikään lauantaina. Suvannolla pisteistä mittelevät Ylivieskan Kuulattaret sekä Mailattaret Vaasasta. Vähintään kahden pisteen voitolla Ylivieska säilyttää varmasti sarjapaikkansa. Jos Kuulattaret häviää, muiden otteluiden tulokset ratkaisevat kohtalon.

Lauantaina Kalajoella voi nähdä jääkiekon kärkiosaamista rapakon takaa. Jussi Jokinen All Stars -ottelussa JHT kohtaa NHL:n suomalaistähtiä vilisevän joukkueen. Muun muassa maalipyssy Patrik Laine ja pelintekijäprofessori Sebastian Aho osallistuvat tapahtumaan.