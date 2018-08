Keskipohjanmaan pääkirjoitus 11.8: Jasper Pääkkönen on rasisti elokuvassa, joka on hyvin ajankohtainen



Spike Leen ohjaama BlacKkKlansman-rikosdraamaelokuva on ajankohtainen monesta syystä.

Tummaihoisten kansalaisoikeustaistelusta kertova elokuva sai ensi-iltansa Suomessa ja Yhdysvalloissa eilen. Sen julkaisu osuu lähelle Donald Trumpin presidenttikauden puoliväliä.

Ison roolin vihaisena rasistina tekevä suomalainen Jasper Pääkkönen kuvaili Ylelle torstaina, että viisi vuotta sitten BlacKkKlansmanin tyyppiselle elokuvalle ei olisi ollut tarvetta. Nyt on toisin.

Ohjaaja Spike Lee ei ole ainoa, joka on syyttänyt Donald Trumpia ovien avaamisesta rasistisille mielipiteille. Rasismi tarkoittaa ihmisryhmän pitämistä muita huonompana esimerkiksi etnisen alkuperän perusteella. Rasismista puuttuu sananvapauteen kuuluva vastuu.

Trumpin kaudella Amerikka on jatkanut kahtiajakautumistaan. Polarisoituminen on viety äärimmilleen, totesi pitkään Yhdysvalloissa asunut freelancetoimittaja Markus Tiittula perjantain Ykkösaamussa.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen

Tiittulan kirja Trumpin jälkeen? julkaistiin torstaina. Hänen mukaansa Trump näkee ympärillään vain ystäviä ja vihollisia. Vihollisiksi kelpaavat demokraatit, tummaihoiset, media ja kaikki ne, jotka eivät suostu hurraamaan Trumpin tavalle elää jatkuvassa vaalikampanjassa.

Tiittula puhuu valhetsunamista, joka tarpeeksi pitkään kuljettuaan turruttaa ihmiset. Taivas on vaikka vihreä, jos Trumpista siltä tuntuu. Kun totuuden vääristelystä tulee normi, kansa tai media eivät enää jaksa kiinnittää huomiota yksittäisiin ylilyönteihin.

Silloin oman maan kansalaista voi nimitellä huoranpenikaksi tai kansanviholliseksi ilman seurauksia.

Tähän saumaan on iskenyt muun muassa hahmoistaan Borat, Ali G ja Bruno tunnettu brittikoomikko Sacha Baron Cohen, jonka uusin mukadokumenttien sarja Who Is America? on ehtinyt yli puolivälin. Cohen kuopii räjähdysherkkää maaperää ja kiihottaa poliitikot skandaalimaisiin tekoihin.

Cohenin esittämä israelilainen antiterrorismin ekspertti Erran Morad sai republikaani Jason Spencerin esimerkiksi huutamaan kameran edessä rasistisia loukkauksia. Sitten Spencer hyökkäsi paljain pakaroin kohti kuviteltua terroristia ja huusi: ”America! USA! I’ll touch you, I’ll make you a homosexual”. Lopuksi poliitikko otti veitsen esille: ”Kuinkas raiskaat naisia ja lapsia ilman palleja?”.

Myöhemmin Spencer pahoitteli käytöstään, kertoi pelkojensa sokaisseen hänet ja irtisanoutui.

Who Is America? -sarjassa nähdään myös Cohenin esittämä suomalainen tubettaja Ladislas Kekkonen eli OMGWhizzBoyOMG, joka saa ihmisten asehulluuden ja rotuennakkoluulot kuohahtamaan. Ensimmäinen vieras oli 86-vuotias entinen Arizonan seriffi Joe Arpaio, jonka logiikan mukaan aseiden lisääminen lisää turvallisuutta – kunhan ne pysyvät ”hyvien tyyppien” käsissä.

Viime vuonna Donald Trump armahti etnistä profilointia harjoittaneen Arpaion. Helsingin Sanomien mukaan Trump perusteli päätöstään sillä, että kyseessä on patriootti, joka on pitänyt Arizonan turvallisena. Arpaio on myös väittänyt Barack Obaman syntymätodistusta väärennökseksi.

Suomen sanotaan amerikkalaistuneen, mutta eroja löytyy pintaa raaputtamalla. Spike Leen elokuvassa esiintyvä Jasper Pääkkönen kommentoi aihetta Ylelle: ”Pakolaiskriisi ja äärioikeiston nouseminen tuovat esille vihaa ja ennakkoluuloja, jotka ovat sitä samaa sysimustaa maailmaa, mutta Suomessa rasismi ei ole niin syvään juurtunutta. Tilanne ei ole aivan yhtä lohduton kuin Yhdysvalloissa”.

Jouni Nikula