Kanadan ammuskelussa kuoli neljä ihmistä, joista kaksi oli poliiseja – teosta epäilty on pidätetty ja vaaratilanne ohi

Neljä ihmistä on kuollut Frederictonin kaupungissa Kanadassa tapahtuneessa ampumavälikohtauksessa. Kuolleiden joukossa on kaksi poliisia.

Daniel Wallenius, Reuters

Ida Kannisto

Neljä ihmistä on kuollut ampumistapauksessa Frederictonin kaupungissa Kanadassa. Kuolleista kaksi oli poliiseja. Kanadan poliisin mukaan yksi teosta epäilty henkilö on pidätetty ja vaaratilanne on nyt ohi.

Hirvittäviä uutisia Frederictonista. Sydämeni on kaikkien niiden luona, joita aamuinen ammunta koskettaa. Seuraamme tilannetta läheltä, Kanadan pääministeri Justin Trudeau tviittasi perjantaina.

Frederictonin kaupunki sijaitsee New Brunswickin provinssissa Kanadan itäosissa. Kaupungissa asuu vain noin 56 000 asukasta.

Uutistoimisto Reutersin tietojen mukaan vuonna 2016 kaupungissa tapahtui ainoastaan kolme ampumalla tehtyä henkirikosta. Kaksi vuotta aikaisemmin, vuonna 2014 samassa osavaltiossa sattuneessa ampumavälikohtauksessa kuoli kolme poliisia ja loukkaantui kaksi. Tapaus sijoittui vain parinsadan kilometrin päähän Frederictonista ja oli tuolloin yksi pahimmista Kanadassa sattuneista.

Kanadan aselait ovat selvästi tiukemmat kuin naapurimaassa Yhdysvalloissa. Aseiden määrän kasvu on kuitenkin johtanut ampuma-aserikoksien lisääntymiseen viime vuosina.

Viime kuussa aseistautunut mies tappoi kaksi ja haavoitti kolmeatoista Kanadan suurimmassa kaupungissa Torontossa ennen kuin ampui itsensä.

Torontossa on tapahtunut tänä vuonna 241 ampumavälikohtausta, jotka ovat aiheuttaneet 30 ihmisen kuoleman. Samalla kuolemantapausten määrä on noussut 30 prosentilla.