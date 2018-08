Kokkolalainen Anu Martikkala valmistaa ainoana maailmassa kissojen äitiyspakkauksia – pakkauksessa kaikki, mitä tuore kissanomistaja tarvitsee



Anu Martikkala valottaa pimiössä seuloja, joita hän tarvitsee äitiyspakkauksen tuotteiden kissakuvioinnin painantaa varten. Ulla Nikula

Laura Läspä

Äitiyspakkaus on supisuomalainen keksintö. Yli 80 vuotta vanha keksintö on ihastuttanut ympäri maailmaa. Nyt äitiyspakkaus on mahdollista hankkia myös tulevaa kissavauvaa varten. Kokkolalaisen Anu Martikkalan yritys Design by Anu valmistaa pakkauksia, josta löytyy kaikki tarvittava tuoreille kissanomistajille.

– Kehitin kissanpennun äitiyspakkauksen tarpeeseen. Kissani oli menehtynyt ja olin ottamassa uutta pentua itselleni, Martikkala kertoo.

Martikkala osallistui äitiyspakkauskonseptillaan Kokkolanseudun kehitysyhtiön Kosekin idealeipomoon, josta hän sai oppia ja kannustusta konseptinsa kehittämiseen. Pian kolme vuotta markkinoilla ollut äitiyspakkaus sisältää viltin, potilaspuvun, tiskirätin, lelun, kortin ja vauvakirjan. Kaikki tuotteet ovat Martikkalan suunnittelemia, ja vauvakirjaa lukuunottamatta myös hänen valmistamiaan. Myös pahvilaatikko, johon äitiyspakkauksen tuotteet on pakattu, on valmistettu käsin.

– Olen saanut paljon positiivista palautetta äitiyspakkauksesta, Martikkala kertoo.

Kaikkia kissanpennun äitiyspakkauksen tuotteita valmistetaan myyntiin myös erikseen. Erilaisissa myyjäisissä . Pitkän tuotekehittelyn tuloksena syntynyttä potilaspukua on otettu myyntiin esimerkiksi eläinlääkäreille.

– Potilaspukua kehitellessäni jouduin hieman kiusaamaan kissojani, Martikkala myöntää.

Lue lisää Anu Martikkalan yrityksestä ja kissojen äitiyspakkauksesta lauantain Keskipohjanmaasta ja keskipohjanmaa.fistä.