Kokkolan keskustassa" Fenixin tontilla" on syvä reikä maan uumeniin – katso video



Tyhjällä tontilla ammottavasta reiästä mahtuu pieni lapsi luiskahtamaan. Jouni Nikula

Minna Mustonen

Kokkolan vanhankaupungin sydämessä sijaitseva tyhjä tontti,niin kutsuttu Fenixin tontti on pikku hiljaa muotoutunut parkkipaikaksi. Mikään virallinen parkkipaikka se ei kuitenkaan ole, vaan kiinteistöyhtiö ORJT- invest Oyn omistuksessa oleva tyhjä tontti. Nyt tyhjälle tontille on syntynyt syvä reikä, joka saattaa aiheuttaa vaaraa.

– Emme aio tehdä tontille mitään, ennen kuin alueen kaava valmistuu. Emme myöskään täytä alueella olevia mahdollisia reikiä, sanotaan ORJT-invest Oystä.

Alueelle ei ole kieltomerkillä kielletty parkkeeraamista.

Muutamia vuosia sitten Kokkolan vanhan kaupungin sydämestä paloi niin kutsuttu Fenixin talo. Talossa ei enää palon aikaan toiminut kahvila, vaan muun muassa kampaamo, sekä asuntoja. Tuli tuhosi rakennuksen pahoin, eikä sitä enää lähdetty kunnostamaan. Tulipalon alta jäi paikoilleen pelkkä tyhjä tontti. Tontin omistaja ORJT-invest Oy tilasi tyhjälle tontille muun muassa arkeologiset kaivaukset. Arkeologiset koekaivaukset tehtiin lokakuussa 2016. Kaivauksissa saatiin viitteitä 1800-luvun ja sitä vanhemmista kulttuurikerroksista ja rakenteista tontin itäpuolella. Vuonna 2012 palanut talo on puolestaan perustettu niin syvälle, että se on tuhonnut tontin länsiosassa mahdollisesti olleet vanhemmat kerrokset. Arkeologisen hankkeen jälkityöt on tehty pääasiassa maaliskuussa 2017. Osa kaivauslöydöistä on talletettu Kansallismuseon kokoelmiin.

Tyhjälle tontille on valmistunut kaavaluonnos.

//Otsikkoon lisätty tieto videosta 10.8.2018 klo 20.26//