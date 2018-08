Lipsanen loikki EM-finaaliin - muut suomalaiset karsiutuivat Berliinin aamussa



Simo Lipsanen on sunnuntaina kolmiloikan EM-finaalissa. CHRISTIAN BRUNA

Joni Mäki-Petäjä

Kolmiloikkaaja Simo Lipsanen selvisi Berliinin EM-finaaliin. Hän loikki karsinnassa 16,51, jolla oli karsinnan kymmenes. Loikkafinaaliin pääsi vielä tuloksella 16,41. Karsintarajan 16,75 ylitti vain kolme hyppääjää. AzerbaidzaninAlexisCopello (16,82), Espanjan Pablo Torrijos (16,79) ja Ranskan Jean-MarcPontvianne (16,77).

Lipsanen avasi karsinnan vaatimattomalla tuloksella 16,24.

– Ajatus oli aloittaa varmistaen, että tulos tulee ainakin, eikä yliastuttua avausta. No, se meni liian varovaiseksi. Hyppytekniikkani perustuu nimenomaan vauhtiin. Avauksessa juoksu jäi suppeaksi. Tiesin heti, että tulos ei tule riittämään.

Toisella siten tuli karsinnan läpäissyt tulos.

– Se oli myös sellainen perusvarmahyppy. En toki ollut senkään jälkeen varma riittäkö se.

Kolmanteen Lipsanen lähti hakemaan edelleen tulosta isommalla riskillä.

– Se oli hyvä hyppy, mutta lankkuun jäi juuri ja juuri jälki. Sehän riittää. Onneksi nyt riitti tuo toisen kierroksen tulos.

Finaalissa Lipsasella on mielessä hyvä tulos ja sijoitus.

– Sinne ei lähdetä yhtään varmistelemaan vaan mennään riskirajoilla. Finaalissa on realistinen sauma pärjätä. Mitali vaatii yli 17 metrin tuloksen, Lappeenrannan Urheilu-Miehiä seuratasolla edustava Lipsanen arvioi.

22-vuotias kolmiloikkaaja on hypännyt ennätyksensä 17,14 viime vuonna. Se on samalla myös SE-tulos. Tällä kaudella hän on pomppinut santakasaan 16,84:n kohdalle.

Miesten kolmiloikkafinaali on EM-kisojen päätöspäivän sunnuntaina kello 20.55 alkaen. Kun finaalissa ei nähdä eurooppalaista tilastokärkeä Portugalin Pichardoa (17,95), voi olettaa kisasta tulevan erittäin tiukan.

– Nyt kerätään fiilistä ja voimia sunnuntain loppukilpailuun. Kevyttä verryttelyä ja kisojen seuraamista televisiosta, Lipsanen kertoo.

Muut suomalaiset eivät onnistuneet läpäisemään perjantain aamukarsintoja. Moukarinaiset Inga Linna ja Krista Tervo heittivät tasaisesti tulokset 65,46 ja 65,37, joilla ei ollut mitään asiaa finaaliin.

Seiväsmiehistä Tommi Holttinen oli lähellä yllättää ja ottaa finaalipaikan. Omalle ennätyksellä 551 Holttinen oli kuitenkin ensimmäinen, joka tippui finaalista. Pudotukset alemmista korkeuksista koituivat Holttisen kohtaloksi. Urho Kujanpää ja Tomas Wecksten ylittivät 536.

Naisten 1500 metrillä Sara Kuivasto juoksi 4.11,39, jolla oli karsinnan 17:s. 3000 metrin esteissä Janica Rauma juoksi uuden ennätyksensä 9.41,70, mutta sekään ei tuonut finaalipaikkaa.