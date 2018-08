Noin 13 syytä, miksi klassiseen eurooppalaiseen liberaaliin iski yhteiskunnallinen masennus Trumpin ja Putinin kesänä



Jukka Vuokola

Matti Posio

Kesällä minut valtasi yhteiskunnallinen alakulo. Olenko tullut jo vanhaksi ja katkeroitunut? Kuullut kaiken liiankin monta kertaa? Vai onko vika tosiasiassa viime aikojen uutisissa eikä sittenkään minussa?

Tarkoitus oli kirjoittaa kolumni siitä, miksi klassista länsimaista liberaalia masentaa.

Luettelohan siitä tuli. Syitä on vähintään tusina ja ne ovat vuoren korkuisia, arvolatautuneita sanoja, joiden järkkyminen ahdistaa.

Aloitetaanpa.

Demokratia, ihmisoikeudet, oikeusvaltio. Nämä kolme ovat kiistattoman hyviä tavoitteita. Olen kasvanut niitä kannattamaan varauksetta. Länsimaissa niiden arvon ymmärtäminen on elinaikanani alkanut huipulta, eikä juuri kukaan ole niitä kyseenalaistanut.

Vasta viime vuosina propagandakiihotus on saanut aikaan säröjä. Venäjän ja Kiinan kaltaisissa maissa demokratia on kyetty selittämään kirosanaksi, ja ajattelua iskostetaan meihin. Ihmisoikeuksista pyritään tekemään marginaalista pehmojen höpinää. Oikeusvaltiotakin on nykyisessä mellastuksessa alettu epäillä.

Kovinta yhteiskunnallinen kesämasennukseni oli kahdesti. Ensin Puolassa rajavartiosto pysäytti automme keskellä pikkukaupungin katua kaukana rajasta ja halusi tarkastaa passit sekä rekisteriotteet. Sellaista ei ole tapahtunut vuosikausiin. Onko tämä Euroopan tulevaisuus?

Kehnoin päivä oli, kun Donald Trump tapasi Vladimir Putinin Helsingissä. Esiintymisistä huokui, että nämä kaksi ovat samalla puolella. Kaiken lisäksi työnantajan roolissa oli selvästi Putin.

Kuviteltuja muureja rakennuttava Trump kaiuttaa isoon ääneen perusarvojemme vihollisten väittämiä. Äkkiä ei voikaan luottaa suurimman länsimaan johtajan tukeen.

Vapaa liikkuvuus on osa aitoa markkinataloutta. Rehellisten vaalien koskemattomuus. Sosiaalinen omatunto.

Ihmisten yhdenveroisuus. Kestävä tapa elää maapallolla. Se tarkoittaa käytännössä ilmastonmuutoksen hidastamista, mikä ei kiinnosta Trumpia ja Putinia sekään.

Kotimaan keskusteluilmastossakaan ei enää löydy yksimielisyyttä mistään arvosta.

Kuvaava oli sisäministeri Kai Mykkäsen (kok.) haastattelu palautuslennolla seisomaprotestin tehneestä henkilöstä. Toinen puoli syytti ministeriä tylystä ja julmasta kohtelusta ihmisoikeusaktivistille. Toinen teilasi Mykkäsen laittomuuden hyväksymisestä. Oikeasti ministerin kanta oli ihan maltillisen fiksu. Se vain törmäsi aikamme some-leireihin.

Arvokeskustelu on nyrjähtänyttä, kun edes peruskallioihin ei voi luottaa. Kuka tahansa voi kyseenalaistaa vapaiden valtiojärjestelmien perustan, ja iso joukko toimijoita – jopa eräiden länsimaiden johtajia – yllyttää tähän itsetuhoon.

Toisen mielipiteen kunnioittaminen. Oikeus vaurastua omalla työllä. Tasa-arvo.

Luotettavuus. Johdonmukaisuus. Totuus, loppujen lopuksi. Ei länsimaisella liberaalilla ole muutakaan vaihtoehtoa.

Toistaiseksi voitolla on kaikkinainen änkyröinti näitä hyviä ja kestäviä arvoja vastaan. Yleensä jutut on tapana lopettaa toivoon. Nyt en lopeta.

Kirjoittaja on Lännen Median yhteistuotannon päätoimittaja.