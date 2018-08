Itämeri on kuin aikakone, koska se muuttuu muita meriä nopeammin – "Ihan varmasti merellä on vielä toivoa"

4 Professori Veijo Jormalainen on viihtynyt Saaristomeren rannoilla hyvin. Kuopiolaislähtöinen Jormalainen sanoo, että Saaristomeri muistuttaa Savon isoja järviä, vaikka eliöstö onkin erilaista. Marttiina Sairanen Meriekologit katsovat pintaa syvemmälle. Jormalaisen kollega Fiia Haavisto kerää kuvassa rakkolevää sukeltamalla. Veijo Jormalainen Professori Veijo Jormalainen on viihtynyt Saaristomeren rannoilla hyvin. Kuopiolaislähtöinen Jormalainen sanoo, että Saaristomeri muistuttaa Savon isoja järviä, vaikka eliöstö onkin erilaista. Marttiina Sairanen Meriekologit katsovat pintaa syvemmälle. Jormalaisen kollega Fiia Haavisto kerää kuvassa rakkolevää sukeltamalla. Veijo Jormalainen Previous Next

Päivi Ojanperä

Itämerestä on totuttu kuulemaan vain murheellisia uutisia. Nyt ei silti heti aleta keittää leväpuuroa. Sen sijaan hypätään ensin aikakoneen kyytiin, sillä tulevaisuus on Itämerellä jo nyt.

Tutkijat kutsuvat Itämerta eräänlaiseksi aikakoneeksi, sillä siinä näkee ilmastonmuutoksen vaikutukset nopeammin kuin muilla rannikkovesillä. Termi aikakone lanseerattiin Science Advances -tiedelehden toukokuisessa artikkelissa, jonka ovat kirjoittaneet Itämeren rantavaltion meritutkijat yhteistyössä. Yksi artikkelin kirjoittajista on Turun yliopiston meriekologian professori Veijo Jormalainen.

Vierasaineiden vaikutukset, rehevöityminen, hapettomuus ja merenkulun riskit. Kaikki nämä uhat ovat toteutuneet Itämerellä aikaisemmin ja voimakkaammin kuin esimerkiksi Välimerellä tai Mustallamerellä, Jormalainen valottaa.

Itämeren tekee aikakoneeksi se, että se on murtovesiallas, jonka vesi vaihtuu vain vaivoin ja harvoin kapeiden Tanskan salmien kautta.

Itämerta on kuvailtu henkitoreissaan kärvisteleväksi potilaaksi, joka kaipaisi lisähappea Atlantilta ja vähän äkkiä. Se on kuitenkin potilas, jota on tutkittu poikkeuksellisen paljon. Itämeren tilan parantamiseksi on tehty kansainvälistä yhteistyötä vuosikymmeniä, Jormalainen muistuttaa.

Tilanne voisi olla paljon pahempi

Hyviäkin uutisia siis on:

Ihan varmasti Itämerellä on vielä toivoa, vakuuttaa Jormalainen, joka on tutkinut merta ja sen eliöitä 30 vuotta.

Vaikka sinilevää oli tänä kesänä helteiden aikaan poikkeuksellisen paljon erityisesti Suomenlahdella, voisi tilanne olla Jormalaisen mukaan vielä pahempi. Matala ja vähäsuolainen Itämeri on rehevöitynyt, mutta ravinnevalumat maalta mereen ovat vähentyneet 1990-luvun alusta lähtien.

Ravinnevalumat lisääntyivät 1950-luvulta aina 1980-luvulle saakka. Se oli sitä aikaa, kun Suomea rakennettiin, Jormalainen toteaa.

Sotien jälkeen peltoja lannoitettiin tuntuvasti, kun vauhtiin päästiin. Vieläkään ei olla lähelläkään 1950-luvun tasoa, mitä tulee Itämereen valuvan fosforin ja typen määriin.

Suomessa pitäisi edelleen keskittyä maatalouden päästöihin.

Suojelutoimilla on merkitystä

Itämeren suojelun hedelmiin kuuluu se, että merikotka on liidellyt sisämaahan asti. Vuosittain syntyy yli 450 merikotkan poikasta, kun muutama vuosikymmen sitten laji oli kuolemassa sukupuuttoon. 1970-luvulla uusien kotkanpoikasten määrän saattoi laskea yhden käden sormin.

Merikotkapopulaation kasvu kertoo Jormalaisen mukaan siitä, että meressä ei ole enää ympäristömyrkky DDT:tä. PCB-yhdisteitäkin esiintyy hyvin vähän. DDT kiellettiin Itämeren rannikkovaltioissa 1970-luvulla.

Samasta syystä hylkeet ja merimetsot ovat yleistyneet selvästi. Tästä tosin esimerkiksi kalastajat ja kaikki saariston asukkaat eivät ole yksinomaan innoissaan.

Myönteiset uutiset juontavat Jormalaisen mukaan juurensa kansainvälisiin sopimuksiin ja suojelutoimiin. EU-maita sitovat direktiivit. Kaikki Itämeren rantavaltiot Venäjää myöten kuuluvat myös Itämeren suojelukomissioon (HELCOM), jolla on Itämeren suojeluohjelma. HELCOM voi antaa vain suosituksia, mutta merkityksetön sekään ei Jormalaisen mielestä ole.

Suurin kuormittaja Itämeren rantavaltioista on yhä Puola, jonka osuus fosforikuormituksesta on liki 40 prosenttia.

Uusina uhkina vierasaineet

Sitten ne huonot uutiset: Itämeren kunto on hyvistä pyrkimyksistä huolimatta kehno.

Jos aloitetaan uusista uhista, vaikuttaa siltä, että jotkin uudet pysyvät orgaaniset yhdisteet, kuten palonestoaineet eli PBDE-yhdisteet, ovat ”uusi DDT”.

Tällaisia vierasaineita, pestisidejä eli torjunta-aineita, on alkanut kertyä entistä enemmän haahkoihin.

Haahka on merten rannoilla ja saaristossa elävä sorsalintu, joka käyttää ravinnokseen muun muassa sinisimpukoita. Vierasaineiden vaikutuksia tutkitaan pian lisää. Jormalainen lähtee vielä elokuussa yliopiston veneellä merelle. Hän sukeltaa sinisimpukoita neljältä eri merialueelta Suomen rannikkovesillä.

Simpukat analysoidaan, jotta saataisiin selville, millä tavoin vierasaineet haahkoihin päätyvät ja paljonko niitä simpukoissa on.

Potentiaalisiin uusiin uhkiin kuuluvat myös lääkeaineet, kuten tulehduskipulääkkeet, jotka hajoavat hitaasti vesistöissä. Niiden vaikutuksista ei tiedetä vielä riittävästi, Jormalainen mainitsee.

Meren suolapitoisuus vähenee

Itämera uhkaa myös ihan perustavaa laatua oleva ongelma: tätä menoa se ei ole tulevaisuudessa meri ensinkään, vaan alkaa muistuttaa yhä enemmän järveä. Se johtuu ilmastonmuutoksesta, jonka seuraukset näkyvät jo tutkitusti erityisesti pohjoisella Itämerellä eli siellä, missä suomalaiset asuvat.

Makeaa vettä päätyy mereen yhä enemmän, sillä jokivalumien määrä kasvaa. Tämä johtuu siitä, että erityisesti talviaikaan sataa entistä enemmän.

Talvisateet huuhtoutuvat mereen helpommin, sillä talvella kasvit eivät sido kosteutta. Suolapitoisuus uhkaa laskea Itämerellä myös sen vuoksi, että hapekasta ja suolapitoista vettä tulee Tanskan salmien kautta Pohjanmereltä vain satunnaisesti. Kaivatuilla suolapulsseilla voi kaiken lisäksi olla myös kielteisiä vaikutuksia: ne voivat kuljettaa mukanaan ravinteita Gotlannin syvänteistä Suomen rannoille.

Tämän kesän sinileväkukintojen runsauteen vaikutti todennäköisesti se, että talven 2014–2015 suolapulssi työnsi ravinteikasta vettä Suomenlahdelle. Gotlannin vesillä runsaat sinilevälautat ovat olleet jo kauan jokavuotinen ongelma, joka nyt rantautui happipitoisen suolapulssin kyydissä Suomeen.

Rakkolevä saattaa kadota

Ilmastomallien ennusteiden mukaan Itämeren pohjoisosien suolapitoisuus voi pudota 2070–2100 mennessä nykyisestä kuudesta noin 3–4 promilleen ja Puolan ja Saksan rannikoiden suolapitoisuus 7–8 promillesta noin viiteen promilleen. Puolan ja Saksan rannikolla olisi siis tulevaisuudessa samankaltaiset olosuhteet kuin nyt Saaristomerellä, jos ilmastonmuutosta ei saada ratkaisevasti hillittyä. Vertailun vuoksi: valtamerissä suolapitoisuus on 35 promillen pinnassa.

Tämä saattaa kuulostaa pieneltä muutokselta, mutta vaikuttaa paljon eliöstöön, Jormalainen kertoo.

Esimerkiksi rakkolevä saattaa kadota Selkämereltä, Saaristomereltä ja Suomenlahdelta kokonaan.

Rakkoleväkasvustoille meren suolapitoisuus on jo nyt itäisellä Suomenlahdella ja Merenkurkussa ihan sietorajoilla.

Jos rakkolevät katoavat, menettävät monet selkärangattomat eläimet elinympäristönsä ja pikkukalat kutupaikkansa, jolloin luonnon monimuotoisuus kärsii. Kukaan ei pysty varmasti ennustamaan, mitä muutosten ketjureaktio aiheuttaa.

Poppakonstit eivät auta

Itämeren vesi uusiutuu kokonaisuudessaan noin 30 vuodessa. Välillä on esitetty hullultakin kuulostavia oikoreittejä, joiden avulla Itämeren ongelmat saataisiin ratkottua kertarysäyksellä. Näihin kuuluvat Tanskan salmien räjäyttäminen laajemmiksi tai Ruotsin läpi kulkevan Götan kanavan syventäminen niin, että vesi kiertäisi helpommin Pohjanmereltä Itämerelle ja takaisin.

Jormalainen ei poppakonsteihin usko. Tanskaa ei voi räjäyttää taivaan tuuliin. Sen sijaan että Itämeren rehevöitynyt vesi ängettäisiin Atlantille, pitäisi kotimereen kulkeutuvia päästöjä vähentää edelleen myös Suomessa.

Maataloudesta on tehtävä entistä vähäpäästöisempää.

Pallo on myös poliitikoilla: ympäristö- ja maatalouspolitiikka voisivat tutkijan mielestä kulkea samaa maalia kohti niin, että ekologisia tuotantotapoja tuettaisiin nykyistä paremmin.

Yksittäinen kuluttajakaan ei ole keinoton: syö enemmän silakkaa, vähemmän lihaa, on usein kuultu neuvo.

Sillä tavoin aikakoneen kyytiä voi yrittää edes hieman hidastaa.