Kaksi koulua pisti hynttyyt yhteen Haapajärvellä: edessä on sopeutumisen syksy

Jedun tutorit Karolin Perkkiö ja Tommi Komulainen olivat keskiviikkona ottamassa vastaan uusia opiskelijoita Haapajärven lukiolla. -Aloitin kaksoistutkinnon ensimmäisenä vuonna ja se jäi silloin kesken. Saattaa olla, että voisin nyt jatkaa opintoja, kun ollaan lukion kanssa saman katon alla, Komulainen toteaa. Perkkiötä muutos hieman arveluttaa ja hän toivoo, että opiskelijoiden välinen yhteishenki jatkuisi uusissa koulutiloissa kuten ennenkin.

Kahden koulun yhdistäminen saman katon alle onnistui aikataulujen mukaisesti Haapajärvellä. Koulutusyhtymä Jedun uudet opiskelijat aloittivat koulutyön lukion tiloissa keskiviikkona, kun lukiolaiset ja loput Jedun opiskelijoista aloittaa urakoinnin ensi maanantaina.

Kaikilla, opiskelijoilla ja henkilökunnalla on edessään sopeutumisen syksy, kun kaksi opinahjoa ryhtyy elämään rinnakkain saman katon alla.

– Fyysisesti mahdumme erittäin hyvin saman katon alle, mutta on jokaisen oma ratkaisu, mahdummeko saman katon alle henkisesti, muotoilee Haapajärven lukion rehtori Merja Eilola.

– Meillä on kaksi erillistä oppilaitosta ja sen myötä erilaiset kulttuurit, mutta eroavaisuudet unohtamalla pystymme kyllä toimimaan samoissa tiloissa, jatkaa Jedun Haapajärven toimipisteen koulutusjohtaja Ilkka Heinonen.

Eilola ja Heinonen suhtautuvat muutokseen positiivisin mielin. He näkevät, että kahden koulun toimiminen samoissa tiloissa tietää etuja erityisesti opiskelijoille, mutta myös henkilökunnalle.

– On järkevämpää laittaa rahaa koulutukseen kuin kouluseiniin, Eilola kiteyttää.

Yhteistyö lukion ja ammatillisen koulutuksen kesken on vanha asia kaksoistutkintojen saralta Haapajärvelläkin. Koulujen tilaratkaisu mahdollistaa kuitenkin sen, että saman katon alla opiskelijat voivat valikoida opintoja entistä enemmän. Lukiolaiset voivat opiskella yrittäjyyttä, kirjanpitoa tai muita ammattiaineita ja ammattiin opiskelevat voivat opiskella kieliä ja matematiikkaa entistä pidemmälle lukion tunneilla.

– Kurssitarjontahan laajenee molemmin puolin ja opiskelijat voivat livahtaa eri tunneille katsomatta koulutuslaitosta. Jokainen voi tehdä oman polkunsa paljon laajemmin, Eilola sanoo.

– Tällainen on tämän hetkinen trendikin ja siitä nähdään esimerkkejä korkeakoulumaailmasta, jossa yliopistot ja ammattikorkeakoulut tekevät tiivistä yhteistyötä, Heinonen toteaa.

Yhteistyöllä nähdään muutakin potentiaalia, esimerkkinä yhteiset hankkeet.

Uutta lukukautta varten lukiolla on kesän aikana tehty lisätilaa sekä sähkö- ja verkkotöitä opetuksen toteuttamista varten. Käytössä on kaikkiaan viitisentoista luokkaa, joista lukio tarvitsee joka tunti 6-7 luokkaa.

– Siitä jää 8-9 luokkaa vielä Jedun käyttöön, mikä on todella hyvä. Lukion opettajilla oli etukäteen huolta siitä, jääkö tilaa eriyttämistä varten ja näyttää siltä, että se onnistuu edelleen, sanoo Eilola.

– Kaikkein tiukimmilla ollaan 1. ja 2. jakson aikana, jolloin kaikki opiskelijat ovat käytännössä talossa. Sen jälkeen meidän opiskelijoilla alkaa työssä oppimiset, joten väkeä on vähemmän, Heinonen kertoo.

Jatkoa ajatellen Heinonen pitää mahdollisena myös sitä, että työssä oppimisjaksoja järjesteltäisiin uusiksi ahtauden välttämiseksi. Ne suunnitelmat tarkentuvat tulevan talven aikana.

Käytännössä tilat on järjestetty siten, että kolmikerroksisen koulun ylimmässä kerroksessa on luokkatilat jedulaisille ja toinen kerros on varattu totuttuun tapaan lukiotunteja varten. Alakerrassa on muutama luokkatila, jedulaisten opiskelijakioski ja oleskelutilat. Jedun iltaopiskelut järjestetään jatkossa Erkkiläntiellä.

– Talon päätyyn on tehty jedulaisille myös toimistoluokat ja siellä voidaan aivan hyvin järjestää tulevaisuudessa vaikka yritystoimintaan liittyvää opetusta, Heinonen kaavailee.

– Tilojen täyttöaste on todella hyvä tällä hetkellä. Sujuvalla yhteiselolla kaikki menee varmasti nappiin, Eilola uskoo.