Maastopyöräilystä on vaikka koko perheen lajiksi - "Lapsethan eivät pelkää"



Yksi maastolenkeillä tarvittavista taidoista on paikallaan pystyssä pysyminen, opastaa Tiina Riikonen (vas.) Nivalan Pyssymäellä. Tarja Kivirinta

Eetu Kupulisoja

Maastopyöräily sopii lajina kaikenlaisille ihmisille. Tätä mieltä on Suomen Ladun maastopyöräilyn lajivastaava Tiina Riikonen.

– Viime aikoina erityisesti naiset ovat innostuneet mukaan. Se ei ole kunnosta kiinni, koska ajaa voi helppoa polkua hissukseen, tai jos haluaa kovempaa kuntoilua, niin mennään kovempaa vähän vaativampaa polkua, Riikonen muistuttaa.

Hän toivoo myös perheitä mukaan harrastuksen pariin.

– Lapsethan eivät pelkää ja he oppivat tosi helposti, jos vain vanhemmat uskaltavat lähteä metsään pyörällä.

Riikonen on ollut mukana vetämässä Suomen Ladun järjestämää Maastopyöräily tutuksi -kiertuetta, joka on pysähtynyt alueellamme Kalajoella ja Nivalassa. Kiertue jatkuu vielä tänä kesänä muutamalla paikkakunnalla Etelä-Suomessa. Kyseessä on kolmas vuosi, kun kiertue järjestetään.

– Haluamme edistää ihmisiä ulkoilemaan ja kokeilemaan eri lajeja. Mahdollistamme maastopyöräilyn kokeilemisen heille, joilla ei ole omaa pyörää, Tiina Riikonen selvittää.

Tapahtumien ohjelma koostuu pyöränkäsittelytaitojen opettelusta tekniikkaradoilla sekä yhteislenkistä maastossa.

Keskeisiin oppeihin kuuluu muun muassa se, että esimerkiksi pitkospuun päällä ajaminen onnistuu helpoiten pitämällä vauhti kohtalaisen kovana ja katse selkeästi edessäpäin - jos yrittää katsoa eturengasta ja ajaa korostetun hiljaa, tippuu auttamatta heti. Polun varrelle kertyneet esteet ylitetään nekin helpommin vauhtia ottamalla.

Myöskään kaikkia polun varrella olevia kiviä ei tarvitse väistää, sillä maastopyöräpyörä, varsinkin läskipyörä, selvittää aika isot esteet itsekseen, kunhan polkimet eivät osu kiviin tai kantoihin.