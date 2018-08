Lukijan mielipide: Suntista pitää tehdä ilmastonmuutoksen muistomerkki



Vesi on ollut välillä tosi matalla Suntissa tänä kesänä. Clas-Olav Slotte

Mitä jos tunnustaisimme vain, että kuivunut Sunti ei enää kerta kaikkiaan vain toimi. Mitä jos kääntäisimme tämän tappion voitoksi, yhdistämällä se paljon kaivattuun kaupungin vetovoimatekijän luomiseen. Mitä jos olisimme rohkeita ja seuraisimme aikaamme? Ehdotan muuttaa Sunti sellaiseksi, jota ei ole varmaan vielä missään muualla, luomalla moderni vetovoimatekijä joka toisi turisteja Kokkolaan.

Nykyään puhutaan paljon ilmastonmuutoksesta, ja miksi ei puhuttaisi, sillä siinä on kyse koko planeetan tulevaisuudesta. Ilmastonmuutos on myös Suntin ongelma. Koko aluettahan tunnetusti vaivaa maan kohoaminen, koska päällämme on joskus ollut vähintään satojen metrien paksuinen jäämassa, joka painoi maata alaspäin. Nyt jään kadottua maa sitten kohoaa hitaasti, mutta varmasti. Sunti kuivuu siis ilmastonmuutoksen seurauksena. Ehdotan että Suntista tehtäisi ilmastonmuutoksen muistomerkki.

Ehdotan, että Sunti kuivataan ja muutetaan kävelytieksi kaupungin lävitse. Suntissa nykyisin virtaava vesimäärä voidaan joko laittaa kulkemaan putkessa kävelytien alitse, tai muuttamalla pieni osa suntin pohjalla kulkevaa kävelytietä puroksi tai ränniksi. Hienot kiviseinät ja kävelytien pohja muutetaan sinertäväksi laservaloshowksi ja siltojen alle laitetaan kaiuttimia joista kuuluu veden solinaa ja luontoääniä.

Minä näen silmissäni Suntin pohjalla suositun kävelytien keskustasta, Halpahallin kulmilta rannalle, jossa pyörii ympäri vuorokauden veden kulkua muistuttava valoshow. Halpahallin kulmilta voisi säännöllisesti lähteä ”valokala” uimaan, tai muu vastaava kävellen seurattava valoshow, jota lapsetkin voisivat seurata venevajoilla saakka tai kesäkuumalla vilvoitella valosuihkulähteissä. Suntin soutu voitaisi muuttaa vaikkapa Suntin pyöräkilpailuksi tai juoksuksi, jossa valo kirittää näyttämällä kuinka nopeasti nopein kilpailija on sitä pitkin on mennyt. Ajan myötä voisi käydä jopa niin, että torin sijaan iltatorit ja kalamarkkinatkin järjestettäisi osittain siellä.

Tämän lisäksi joku tämän kävelytien valoshowsta muutettaisi siten, että siinä osassa valoshow olisi kenenkä tahansa kokkolalaisen muokattavissa oman mielensä mukaiseksi. Tämmöinen voisi olla kenties jonkun tietyn sillan alituskohta, jossa sijaitsevista kaiuttimistakin voisi laittaa tulemaan omia ääniä. Kävelytie päättyisi ennen venevajoja, ehkä nykyisen kivipadon kohdille.

Kun kaupungin lävitse kulkisi tämmöinen ilmastonmuutoksen muistomerkkinä tunnettu kävelytie, tällä teemalla varustetulla valoshowlla, jonka yhden kohdan valoshown osa-aluetta alueen asukkaat voisivat muokata, Olisi se jotain niin erilaista ja hienoa että sitä tultaisi tänne muualtakin katsomaan.

Petri Partanen

valtuutettu

KOKKOLA