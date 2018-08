Lukijan mielipide: Maahanmuuttajillekin on apua on saatavilla



Keskipohjanmaa tarttui (5.8.) Suomessa esiintyvään merkittävään lähisuhde- ja perheväkivaltaongelmaan, ja nosti esille erityisesti maahanmuuttajaperheiden vaikean tilanteen.

Setlementti Tampere ry tarjoaa väkivaltaa kohtaaville apua maakunnallisesti ja valtakunnallisesti. Tampereella toimii matalan kynnyksen maksuttomana palveluna Väkivalta- ja kriisityön yksikkö, jossa apua annetaan perheväkivaltaa, seksuaaliväkivaltaa tai kunniaväkivaltaa tai sen uhkaa kohdanneille.

Puhelinpalvelu Nollalinja - 080 005005 tarjoaa keskusteluapua, neuvoja ja tietoa lähisuhdeväkivallan uhrien palveluista ympäri vuorokauden. Rikosuhripäivystys RIKU tarjoaa käytännön neuvo- ja tukipalveluita rikosten – myös lähisuhde- tai seksuaaliväkivallan - uhreille.

Www.HaeApua.info, joka tarjoaa tietoa ja esimerkkejä lähisuhde-, seksuaali- ja kunniaväkivallasta kymmenellä eri kielellä.

Arvioiden mukaan Suomessa on tuhansia väkivallan uhreja, jotka eivät osaa hakea apua heikon kielitaidon tai kielellisten ymmärtämisvaikeuksien vuoksi. Ihmiset, joilla on vaikeuksia ymmärtää suomea, ruotsia ja englantia, ja joilla on heikko suomalaisen oikeusjärjestelmän tuntemus, jäävät usein yksin huoliensa kanssa. Tukea ja apua on saatavilla.

Sari Mattila

Toiminnanohjaaja

Väkivalta- ja kriisityön yksikkö

Setlementti Tampere