Vetouistelun SM-kisat tuovat säpinää Pyhäjärvelle koko viikonlopuksi: mestaruutta havittelee 150 venekuntaa ja 23 joukkuetta



Viimeiset venepaikat varattiin alkuviikolla hotellin rannasta, kertoo kilpailujohtaja Tuomo Hakala. Vetouistelukilpailut näkyvät Pyhäjärvellä koko viikonlopun ja venekuntia on majoituksessa ympäri järven. Arja Kangas

Arja Kangas

Vetouistelun SM-kisojen kilpailujohtaja Tuomo Hakalan puhelin on käynyt kuumana koko kuluvan viikon ja tahti vain tiivistyy loppuviikkoa kohden. Vanhan nokialaisen soittoääni kilkattaa tuon tuostakin ja keskeyttää ajatuksenjuoksua vähän väliä.

– Lokakuussa lähden erakoitumaan pariksi viikoksi Lapin järville ja silloin viimeistään nokialainen saa jäädä oman onnensa nojaan. On tämä semmonen ruljanssi, Hakala manaa hyväntahtoisesti.

Ei ihme, että kilpailujohtajalla on haipakkaa. Pyhäjärvellä viikonloppuna järjestettävät vetouistelun SM-kisat vetävät paikkakunnalle kalastusväkeä ympäri Suomen.

– Henkilökohtaiseen kilpailuun osallistuu noin 150 venekuntaa ja joukkuekilpailussa on mukana 23 joukkuetta. Venekunnassaan on yleensä 2-4 henkilöä, mutta jäsenmäärää ei ole rajattu, väkeä saa olla veneessä niin paljon kuin haluaa, Hakala toteaa.

Vetouistelun SM-kisat on kutsukilpailu. Kilpailuun kutsutaan Suomen Uistelutoimikunnan (SUT) vuosikokouksessaan päättämä määrä venekuntia ja edellisen vuoden Suomen mestarivenekunta. SM-kilpailuun pääsevät venekunnat karsitaan vetouistelun alueellisissa cupeissa.

Vetouistelun SM-kisat eivät ole ihan mitkä tahansa kilpailut. Siitä kielii muun muassa se, että osa kilpailijoista on harjoitellut kisaa varten Pyhäjärvellä jo toista viikkoa ennen kisaviikonloppua. Useimmat tulivat Pyhäjärvelle viikkoa ennen tutustumaan kisajärveen.

– Kalastusalueelle on ostettu kuukaudenkin lupia tavallista enemmän, Hakala tietää.

Vetouistelu on ennen kaikkea välinelaji, Hakala summaa. Intohimoisimmilta uistelijoilta löytyy veneestä viimeisimmät kaikuluotaimet, karttaplotteri, vavat, kelat ja vieheet. Käytännössä siis kaikki, mitä vetouisteluun liittyy.

– Kyseessä onkin se, että mitä uutta voisi keksiä sääntöjen puitteissa, mitä muilla kilpailijoilla ei ole, kilpailujohtaja havainnollistaa.

Vaikka vetouistelu onkin melkoista välineurheilua, piilee siinä kuitenkin sama juju kuin kalastamisessa yleensäkin: et koskaan voi tietää, mitä siiman päähän tarttuu. Parhaimmillaan uisteleminen on onnistumisen iloa ja rentoutumista veden äärellä.

– Uistelussakaan ei pidä laskea kalalle hintaa. Varmasti kalan saisi edullisemmin lähikaupan tiskistä, mutta isoveljeni sanoja lainaten sanon, että niitä kokemuksia sieltä tiskiltä ei voi ostaa.

SM-kilpailuja on valmisteltu Pyhäjärvellä jo pitkään ja kilpailut ovatkin erinomainen näyte kalastuskuntien yhteistyöstä. Talkooväkeä on löytynyt ja tukea on saatu kaupungilta sekä sekä Pyhäsalmen kaivokselta ja Suomenselän Osuuspankilta, unohtamatta muita mukana olevia yrityksiä.

– Hotellin taakse olevalle kaupungin omistamalle nurmikentälle rakentuu kisakeskus ja sahan alue saatiin traileriparkkia varten. Ilman näitä lupia tästä ei olisi tullut mitään, Hakala kiittelee.

Kilpailu starttaa lauantaina klo 10 ja sunnuntaina klo 9 ja itse suomenmestaruus ratkeaa koko viikonlopun yhteistuloksesta.

– Kisakeskuksessa on koko viikonlopun markkinamyyjiä paikalla, joten väki on tervetullutta paikan päälle. Kilpailu ei rajoita vesillä liikkumista millään tavalla, mutta yksi toive olisi, Hakala sanoo ja jatkaa:

– Viikonlopun ajaksi pyydetään välttämään seisovia pyydyksiä. Jos sellaisen haluaa pitää, niin se pitäisi merkitä hyvin lippukepeillä.

Kisajärvessä riittää kalaa

Pyhäjärvi on Tuomo Hakalan mukaan erittäin hyvä kisajärvi vetouistelijoita varten.

– Jotkuthan epäilevät, että järvi pyydystetään tyhjäksi, mutta oma mielipiteeni on, että hauen kannalta järvi on jopa vähän alikalastettu järvi. Ei järvestä kala lopu pyytämisellä, Hakala toteaa.

Koko kalastusalueelle vetouistelukisat ovat tuottoisa tapahtuma. Esimerkiksi harjoitteluluvista osakaskunnat saavat mukavan summan rahaa, unohtamatta kisajärjestäjien lupaamaa korvausta.

Kaikki saaliskalat päätyvät myös hyötykäyttöön. Kiuruvetinen Järvifisu Ay jalostaa ja toimittaa kalat eri muodoissa yläsavolaisiin kouluihin, sairaaloihin ja hoivakoteihin.

– Kylmäketju ei katkea missään vaiheessa. Kilpailusääntöjen mukaisesti kalat säilytetään veneissäkin jäissä.