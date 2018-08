Presidentiksi pyrkivä George Clooney joutuu toteamaan, että valta on viekas kumppani

4 George Clooney ohjasi Vallan kääntöpuoli -elokuvan. Hän myös näyttelee siinä. Clooney on presidenttiehdokkuutta tavoitteleva kuvernööri. Hero ERIIKA AHOPELTO George Clooney ohjasi Vallan kääntöpuoli -elokuvan. Hän myös näyttelee siinä. Clooney on presidenttiehdokkuutta tavoitteleva kuvernööri. Hero ERIIKA AHOPELTO Previous Next

Vallan kääntöpuoli

 Valta vie mukanaan ja syö ihmistä sisältä. Siitä ovat 2000-luvulla puhuttelevasti kertoneet tv-sarjat Langalla, Vallan linnake ja House of Cards. George Clooneyn poliittinen draama ei yllä niiden syvyyksiin, mutta kompaktiin pakettiin se perusasiat puristaa. Ja näyttelijäntyö on vahvaa: Clooney on presidentiksi tahtova demokraattikuvernööri, Ryan Gosling lehdistösihteeri ja Paul Giamatti paatunut peluri vastapuolelta. (USA 2011)

Hero sunnuntai 12.8. klo 11.40

Violette

 Violette Leduc kärsi huonosta itsetunnosta, masennuskausista ja kohtalon kolhuista, mutta kirjailija hänestä sukeutui: naisen seksuaalisuuden rohkea kuvaaja, joka toi monet vaietut aiheet ranskalaiseen kirjallisuuteen ja keskusteluun. Tärkeän tukijan hän sai Simone de Beauvoirista. Martin Provostin keskittyneessä, häpeilemättömän kulturellissa elokuvassa heitä esittävät Emmanuelle Devos ja Sandrine Kibérlain. (Ranska 2013)

Yle Teema & Fem sunnuntai 12.8. klo 12.00

Kumi käryää

 Kyllähän norjalaisten kelpaa tehdä kaahausleffaa. Vuonojen maassa riittää serpentiiniteitä – ja bensaa, kun merenpohja on täynnä öljyä. Ohjaaja Hallvard Bræinin sydän ei tosi syki 2000-luvun hyvin vahatuille Fast & Furious -hiteille, vaan Kanuunankuularallin tapaisille 1980-luvun kaahausleffoille, joissa hiki haisi ja pelti kolisi. Anders Baasmo Christiansen ja Ida Husøy karauttavat isänä ja tyttärenä laittomaan ralliin. (Norja 2014)

Yle Teema & Fem sunnuntai 12.8. klo 22.00