Jukka Anias pohtii kolumnissaan kansankapitalismia ja sijoittamisen riskejä



Tämänkertaisen kirjoitelman otsikko noudattelee nykyjournalismin yyk-periaatetta: yleistä, yksinkertaista, kärjistä. Se vähintäänkin mahdollistaa, että varsinkin kyberavaruuden mittaamattoman syvissä vesissä on mahdollista saada verkkoon takertumaan mahdollisimman suuri yleisösaalis.

Asiaan. Valtiovarainministeri Petteri Orpolla on ollut päättyvällä viikolla askaretta kursia kokoon tasavallan ensi vuoden budjetti. Toki se on vasta Orpon ministeriön ehdotelma, joka vaatii vielä poliittisen mankeloinnin.

Vakiintunut, vaikkakin aavistuksen jo vanhahtavalta kalskahtava, nimitys siitä on budjettiriihi. Sen aika on reippaan parin viikon kuluttua.

Vaan se asia. Budjettimomenttien viilaamisen välitöinä Orpo palasi toki aiemminkin esillä pitämäänsä asiaan. Sijoitustileihin. Pelkistäen kyse on siitä, että osakesäästäjä maksaisi pääomaveroa vasta nostaessaan rahoja sijoitustililtään. Ei siis jokaisesta osakevoitosta erikseen kuten nykyään.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen

Perustelu on yksinkertainen. Tämä rohkaisisi suomalaisia sijoittamaan rahojaan entistä enemmän osakkeisiin. Mielellään tietysti omistamaan suomalaisia yrityksiä.

Suomessa on lähes 800 000 osakesäästäjää. Se on iso määrä. Verrattomasti suurempi toki on joukko, jolle osakesäästäminen tai ylipäätään sijoittaminen on ajatuksenakin täydellisesti oman elämänpiirin ulkopuolella.

Pääomia on paha panna poikimaan, jos varallisuus on yhtä kuin tuulen huuhtoma takalisto.

Totta on silti sekin, että massiivisen paljon rahaa makaa tuottamattomilla tileillä. Suomen Pankin tilastojen mukaan kesäkuun lopussa talletustileillä eli asiallisesti uunin pankolla veteli sikeitä 87,1 miljardia euroa.

Talletusten keskikorko oli 0,12 prosenttia. Kun tähän yhdistetään kesäkuun sinänsä edelleen alhainen inflaatioprosentti 1,2, talletustileillä rahat vähenevät.

Pitääkö tästä olla huolissaan? Petteri Orpo ainakin tuntuu olevan. Jos ylimääräistä rahaa sattuu olemaan, eihän todellakaan tunnu järkevältä seurata suorin polvin massinsa hupenemista.

Mutta. Vaikka kuinka kärsivällisesti, maltillisesti ja hajautetusti rahojaan sijoittaa, aina ei suomalainen(kaan) voita. Kansaa voi patistella kapitalisteiksi, mutta valistuneessakin vedonlyönnissä – siitähän osakesijoittamisessa on perimmiltään kyse – voi käydä joskus huonosti.

Ei liity varsinaisesti osakesijoittamiseen, mutta edesmennyt ammattinyrkkeilijä Willie Pep tapasi pelkistää syyn varallisuutensa hupenemiseen kahteen seikkaan: ”Nopeat naiset ja hitaat hevoset.”

Kirjoittaja on Keskipohjanmaan toimittaja.