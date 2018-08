Ruuskanen kiskaisi ensimmäisen pistesijan Suomelle



Antti Ruuskanen oli keihäsfinaalin kuudes. Heikki Saukkomaa

Joni Mäki-Petäjä

Miesten keihään EM-finaalissa Antti Ruuskanen jatkoi tarkkaa työtään, sillä hän pääsi viimeisenä miehenä eli kahdeksantena kolmelle viimeiselle heittokierrokselle. Ruuskanen kiskaisi kolmannellaan 80,38, mitä ilman hän olisi tippunut päätöskierroksilta. Viidennellä kierroksella Ruuskanen paransi edelleen osakkeitaan ja nousi kuudenneksi 81,70 kantaneella heitollaan.

– Mitaliputken katkeaminen tietysti kismittää. Kisa oli kuitenkin ok venymistä ja ok heittämistä. Lähdin perusheitolla liikkeelle ja sitten yritin lisätä tehoja kierros kierrokselta. Kolmannessa heitossa oli parhaiten tehoja, mutta se jäin vähän kyntämään, Ruuskanen tuumi.

Vaikean kauden jälkeen kuudes sija maistui Pielaveden miehelle.

– Kyllä moni varmaan jo mietti, että tuleeko tuosta mitään. Minulla on kuitenkin loistava taustajoukko, joka on paiskinut urani eteen töitä. He mahdollistivat takaisinpaluun. Kilpailemisen vähyys näkyi tänään heitoissa.

Andreas Hoffman meni kerran Ruuskasen vuorolla heittämään, mikä hämmensi savolaisenkin.

– Kun en tuota saksaa osaa, niin ihmettelin mitäs tämä on. Kovempi kaveri ei olisi välittänyt vaan heittänyt vain paremmin. Tänään ei kuitenkaan ollut saumaa. Aika katkonainenhan tuo kisa oli muutenkin.

Taivas repesi heti finaalin jälkeen Berliinissä.

– Tuo sade olisi saanut tulla vaikka heti keihään alettua. Olisi sopinut minulle. Mutta kaiken kaikkiaan täytyy olla tyytyväinen kuudenteen sijaan. Eikös se ole paras suomalaissijoitus tähän mennessä, Ruuskanen kyseli ja sai myöntävän vastauksen toimittajajoukolta.

Keihään voittotaistelu oli saksalaiskaksikon Thomas Röhlerin ja AndearsHofmannin välinen koitos. Röhler laittoi kolmannellaan luuta kurkkuun maanmiehelleen kiskaisten 89,47. Se riitti lopulta EM-kultaan. Hofmann sai hopeaa tuloksella 87,60. Paljon Suomessakin kilpaillut Viron Magnus Kirt heitti pronssia tuloksella 85,96.