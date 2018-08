Nälkälakko vie elokuvaohjaaja Oleg Sentsovia kohti kuolemaa Venäjällä – äiti pyytää kirjeessään Putinilta armahdusta

Ukrainalainen elokuvaohjaaja Oleg Sentsov on ollut nälkälakossa pian 90 päivää. Useat tahot ovat vedonneet Venäjään Sentsovin vapauttamiseksi – torstaina Ranskan presidentti Emmanuel Macron ilmoitti keskustelevansa asiasta Venäjän presidentin Vladimir Putinin kanssa.

Ukrainalainen mies piteli Oleg Sentsovin kuvaa esittävää julistetta vuonna 2014 osoittaakseen tukea pidätetylle elokuvaohjaajalle. STEPAN FRANKO

Ida Kannisto

Nälkälakossa olevan ukrainalaisen elokuvaohjaajan Oleg Sentsovin äiti pyytää Venäjän presidenttiä Vladimir Putinia armahtamaan poikansa.

Kreml kertoi torstaina vastaanottaneensa kirjeen Sentsovin äidiltä. Uutistoimisto Reutersin mukaan Kreml vastaanotti Putinille kirjoitetun kirjeen jo kesäkuun 22. päivä. Kirjeessä äiti pyytää Putinilta, ettei tämä pilaisi hänen poikansa elämää.

Hän on nyt viettänyt neljä vuotta vankilassa. Hänen lapsensa odottavat häntä, ja nuorimmainen heistä on autistinen. Heillä on vaikeaa ilman häntä, äiti kirjoittaa uutistoimisto Reutersin mukaan.

Poliittisena aktivistinakin tunnettu Sentsov aloitti nälkälakon toukokuussa. Torstaihin mennessä hän oli ollut nälkälakossa jo 88 päivää. Hänen terveytensä heikkenee kovaa vauhtia. Sentsov itse on arvellut kuolevansa pian. Sentsovin lakimiehen mukaan ohjaajan syke on hidastunut vain 40 lyöntiin minuutissa ja hän kärsii anemiasta.

Reutersin mukaan Sentsovin lakimies kertoi venäläiselle Novaya Gazeta -lehdelle, että seuraavaksi komission on koottavat tietoja Santsovin terveydestä, käytöksestä ja henkisestä tilasta ja arvioitava, onko hän yhteiskunnalle vaaraksi. Suositus menee Putinin tarkasteltavaksi.

Moni taho on vedonnut ohjaajan puolesta

Sentsov tuomittiin vuonna 2015 Venäjällä 20 vuodeksi rangaistussiirtolaan. Häntä syytettiin terroristisesta toiminnasta Krimillä, muun muassa terroristisen ryhmän valmistelusta ja kahden rakennuksen sytyttämisestä tuleen. Venäjä väitti, että Sentsovin aikeissa oli kaapata Krimin niemimaa takaisin Moskovan hallusta.

Sentsovin pidätys tapahtui pian sen jälkeen, kun Venäjä liitti Krimin itseensä vuonna 2014.

Ohjaajan puolesta on puhunut usea taho. Kesken jalkapallon MM-finaaliottelun kentälle rynnännyt aktivistiryhmä Pussy Riot kertoi tekonsa jälkeen, että kyseessä oli mielenilmaus, jolla ryhmä halusi kääntää maailman huomion Venäjän ihmisoikeustilanteeseen. Ryhmä vaati muun muassa poliittisten vankien vapauttamista ja viittasi sosiaalisessa mediassa julkaisemassaan lausunnossa juuri Sentsoviin.

Myös ihmisoikeusjärjestö Amnesty International on kertonut pyytäneensä lupaa vierailla Setsovin luona yhdessä lääkäreiden kanssa – kuitenkin tuloksetta.

Torstaina Ranskan presidentti Emmanuel Macron kertoi aikeistaan keskustella Putinin kanssa Sentsovin tilanteesta. Macronin on tarkoitus käydä Putinin kanssa puhelinkeskustelu perjantaina.